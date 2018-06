Es ist der "Freitag des Trotzes": Obwohl die syrische Regierung versucht hat, mit einem riesigen Militäraufgebot die Proteste zu verhindern, sind in den Städten Damaskus, Homs und Banias mehrere Tausend Menschen gegen Baschar al-Assad auf die Straßen gegangen.

In Damaskus wurde nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten einer der wichtigsten Oppositionsführer, Riad Seif, nach dem Freitagsgebet festgenommen. In Homs seien acht Menschen getötet und mehrere schwer verletzt worden, als die Sicherheitskräfte das Feuer auf einen Protestmarsch im Zentrum eröffneten, sagte ein Aktivist.

In der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Stadt Hama wurden nach Angaben von Aktivisten fünf Menschen von den Sicherheitskräften getötet. Die Behörden erklärten dagegen, eine bewaffnete Gruppe habe einen Offizier und vier Polizisten in Homs getötet. Die syrische Regierung macht seit Wochen nicht näher benannte "bewaffnete Banden" für die Gewalt verantwortlich.

Auch in der Stadt Banias und an mehreren Orten im kurdischen Norden des Landes versammelten sich Tausende zu Kundgebungen, berichten Zeugen. In der südsyrischen Protesthochburg Daraa setzte die Armee ihren Abzug fort.

Junge Regierungskritiker bekräftigten auf ihrer Facebookseite ihren Aufruf, den Präsidenten zu stürzen. "Wir opfern uns für die Freiheit, die Würde und den Stolz, dafür nehmen wir es mit der ganzen Welt auf". Wer sich "der Situation bewusst" sei, solle an den Kundgebungen gegen die Staatsführung teilnehmen. "Wir werden nicht weichen", teilten die Organisatoren des Protests mit.

Das Innenministerium in Damaskus rief die Bürger in einer von der amtlichen Nachrichtenagentur Sana verbreiteten Erklärung dazu auf, sich "von jeglichen Sitzblockaden und Kundgebungen fernzuhalten". Sie sollten vielmehr "aktiv an der Wiederherstellung von Stabilität und Sicherheit mitwirken".

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich unterdessen auf Sanktionen gegen Syrien geeinigt. Dazu gehören ein Waffenembargo und Reisebeschränkungen gegen Repräsentanten des Staates. Außerdem werden Vermögen von Regimemitgliedern eingefroren, erklärten EU-Diplomaten.

Estland, Zypern und Portugal hatten zunächst Bedenken gegen die Sanktionen angemeldet. Die großen EU-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien drängten zu einer scharfen Reaktion der Europäischen Union. Offen ist noch die Frage, ob die Sanktionen auch für Staatspräsident Baschar al-Assad persönlich gelten sollen.