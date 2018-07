In Daraa haben die Bewohner einen grausigen Fund gemacht: Sie hätten das Massengrab in der Altstadt auf dem Friedhof entdeckt, als die Armee ihnen erlaubte, für zwei Stunden ihre Häuser zu verlassen, sagte der Menschenrechtsaktivist Ammar Kurabi.

Die mindestens 20 Leichen seien zum Teil grauenhaft verstümmelt, berichteten syrische Aktivisten. Armeetrupps hätten die Bürger von dem Schauplatz vertrieben und die Toten weggebracht. Das Vorgehen der Behörden deutet darauf hin, dass es sich bei den Toten um die Opfer einer Massenhinrichtung handelt. Die Begräbnisse für Opfer der Regime-Gewalt münden meist in neue Proteste gegen die Herrschaft von Präsident Baschar al-Assad.

Daraa war eine der ersten Hochburgen der seit zwei Monaten andauernden Demonstrationen für Freiheit und Bürgerrechte. Die Armee war am 25. April in die im äußersten Süden des Landes gelegene Provinzstadt einmarschiert, um die Protestbewegung gewaltsam zu zerschlagen. Zwar zog sie sich seit dem 5. Mai schrittweise wieder zurück, doch bleibt weiter eine starke Militärpräsenz in der Stadt. Genaueres über die Lage in der Region zu erfahren, ist schwierig, da seit mehreren Wochen fast alle Kommunikationsverbindungen gekappt sind. Menschenrechtlern zufolge starben in Daraa seit Beginn der Proteste mehrere Hunderte Menschen.

Auch in vielen anderen Teilen Syriens gingen die Proteste gegen das Regime weiter. Die syrische Armee hat nach Angaben von Menschenrechtlern ihre Präsenz in der Grenzregion zum Libanon verstärkt, in der sie zuletzt gegen Demonstranten vorgegangen ist.

Mindestens 15 Panzer seien in dem Gebiet in Stellung gegangen, berichteten die Aktivisten unter Berufung auf Einwohner. Die Einwohner auf der libanesischen Seite der Grenze gaben an, dass die ganze Nacht über Gewehrfeuer zu hören gewesen sei. Die Proteste setzten sich vor allem in der Grenzstadt Tel Kelach fort. Syrer, denen es gelungen ist, die Grenze zum Libanon zu überqueren, berichteten von katastrophalen Szenen in Tel Kalach. "Wenn man die Straßen in Tel Kalach entlang läuft, kann man die Toten riechen", sagte ein Flüchtling.

"Tel Kalach ist eine Geisterstadt. Es gibt keine Ärzte und die Apotheken haben geschlossen. Scharfschützen stehen auf dem Dach des Krankenhauses. Weiter sind die Telefonleitungen gekappt, es gibt kein Wasser und keine Elektrizität", sagte ein Anwohner.

Am Wochenende waren nach Demonstrationen Sicherheitskräfte in die Grenzstadt eingedrungen. Sie hätten seitdem zwölf Menschen getötet, sagten Menschenrechtler. Die amtliche syrische Nachrichtenagentur meldete hingegen, bei Kämpfen mit bewaffneten Gruppen seien in Tel Kelach fünf Soldaten getötet worden. In den vergangenen Tagen sollen mehr als 5000 Syrer in den Libanon geflohen sein.

Die syrischen Sicherheitskräfte gehen seit Mitte März massiv gegen Demonstranten vor, die demokratische Reformen fordern. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen sind dabei mindestens 700 Menschen getötet worden. Die Regierung in Damaskus spricht von mehr als 120 getöteten Sicherheitskräften.