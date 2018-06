Syriens Armee hat nach Angaben von Augenzeugen ein Wohnviertel in der Stadt Homs mit Artillerie beschossen. Im arabischen TV-Sender Al Arabija und in Internet-Foren der Opposition hieß es, in dem Viertel Baba Amr seien auch die Telefonleitungen und der Strom gekappt worden. Zum Teil seien die Soldaten bei ihrem Angriff auf Gegenwehr gestoßen, hieß es. "Homs bebt, überall sind Explosionen zu hören vom Beschuss durch Panzer sowie schwerem Maschinengewehrfeuer", sagte der Menschenrechtler Nadschati Tajara.



In dem Viertel hatte es in den vergangenen Wochen mehrfach Demonstrationen gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad gegeben. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete unter Berufung auf einen Militärsprecher, am Vortag hätten Sicherheitskräfte "Dutzende von Mitgliedern bewaffneter Terrorgruppen" in der Umgebung von Homs festgenommen. Sie hätten außerdem Waffen, Autos und 150 Motorräder beschlagnahmt.

Syrien wird seit Mitte März von Unruhen erschüttert. Die Regierung geht mit harter Hand gegen Demonstranten vor, die den Rücktritt Assads sowie mehr politische Freiheiten und ein Ende der Korruption fordern. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen sind seit Beginn der Proteste mehrere Hundert Menschen getötet worden. Ein einflussreicher Cousin Assads sagte, die Familie des Präsidenten werde nicht aufgeben. "Wir werden hier ausharren. Wir nennen es einen Krieg ohne Ende."



UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte von der syrischen Regierung, Hilfsorganisationen müsse ungehinderter Zugang ins Land gewährt werde. Auch solle eine internationale Untersuchungskommission in das belagerte Deraa im Süden des Landes gelassen werden. Assad habe ihm den Zugang zugesagt, sagte der UN-Generalsekretär. Der Präsident sollte ferner "den Ruf des Volkes nach Reformen und Freiheit wahrnehmen".

Zuvor hatte bereits die Europäische Union als Reaktion auf die Gewalt gegen Demonstranten in Syrien Sanktionen gegen 13 Regimegrößen verhängt. Präsident Assad ist nicht unter den Betroffenen, allerdings sein Bruder Maher, der eine führende Rolle im Sicherheitsapparat spielt.