Am "Tag der Ablehnung" will die syrische Opposition mit Massenkundgebungen nach dem Freitagsgebet gegen das Regime protestieren. In mehreren Städten ging Militär in Stellung. Panzer blockierten die Zugänge zu mehreren Vororten von Damaskus sowie zu den Städten Banias, Homs und Rastan, schilderten Aktivisten und arabische Fernsehsender.

In Botschaften der Facebook-Gruppe Syrian Revolution 2011, die von jungen Regierungsgegnern eingerichtet wurde, hieß es: "Wir lehnen Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Belagerung und Freiheitsberaubung ab." Am Freitag wolle das Volk "die Regierung stürzen." Die Freiheit rücke näher.

Die syrische Armee hatte am Donnerstag ihren Rückzug aus der Protesthochburg Daraa im Süden des Landes begonnen, weil die Lage dort in ihrem Sinne beruhigt ist. Sie war am 25. April mit Tausenden Soldaten und Panzern in der Stadt eingerückt, um dortige Proteste zu unterdrücken. Hunderte Einwohner sollen seitdem festgenommen worden sein. In Sakba bei Damaskus nahmen Sicherheitskräfte und Soldaten nach Angaben eines Aktivisten am Donnerstag mehr als 300 Menschen fest, darunter religiöse Würdenträger.

Seit fast zwei Monaten verlangen in Syrien Hunderttausende Bürger politische Reformen, Demokratie und zuletzt auch einen Regimewechsel. Der syrische Präsident Baschar al-Assad versucht seitdem die Proteste einzudämmen. Seit Beginn der Massenproteste sind nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen bereits rund 600 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen in Daraa. Zudem seien mindestens 8000 Menschen festgenommen worden oder verschwunden.