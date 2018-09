Ungeachtet massiver Unterdrückung durch die Sicherheitskräfte haben wieder Tausende Syrer gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad demonstriert. Vor allem im kurdischen Nordosten des Landes beteiligten sich die Menschen stark. In der westlichen Stadt Homs wurde mindestens ein Demonstrant getötet, als Sicherheitskräfte in die Menge feuerten.

Zuletzt war Präsident Assad auf die Opposition zugegangen, ließ mit Dissidenten reden und gab ein Schießverbot bekannt. Buthaina Schaaban, eine Beraterin Assads, die immer wieder auch als seine Sprecherin auftritt, hatte in den letzten Tagen vier prominente Intellektuelle und Aktivisten der ansonsten unterdrückten syrischen Opposition empfangen. Einer von ihnen war der Bürgerrechtler Louay Hussein. Er sagte, Assads Beraterin habe ihn über eine präsidiale Anordnung informiert, die verbiete auf Demonstranten zu schießen. Wer dieser nicht Folge leiste, "müsse die volle Verantwortung tragen", habe die Beraterin hinzugefügt.

Die kurdische Minderheit, die von Assads Regime in mehrfacher Hinsicht diskriminiert wird, will jetzt vermehrt Druck ausüben. Sie würden nun ihre Teilnahme an den Demonstrationen für Freiheit ausweiten, "an der Seite der syrischen Mitbrüder", sagte der Generalsekretär der Kurdischen Jakiti-Partei, Ismail Hami, dem arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. "Wir verurteilen das Eingreifen der Armee." In den Städten Kamischli, Amuda, Ras al-Ain and Derbassieh sowie in Ain al-Arab in der Provinz Aleppo gingen nun jeweils Tausende Kurden sowie assyrische Christen auf die Straße, berichtete Al Jazeera.



Die Kurden sind die größte ethnische Minderheit in Syrien. Sie machen etwa zehn Prozent der Bevölkerung aus. Zuletzt hatte Assad die Kurden für sich zu gewinnen versucht, als er auf dem Höhepunkt der ersten Protestwelle im März Hunderttausenden von ihnen die syrische Staatsbürgerschaft gab. Die Betroffenen waren bis dahin staatenlos und hatten kaum Rechte.

Nach Angaben des UN-Hochkommissars für Menschenrechte starben bei den Protesten in den vergangenen Wochen in Syrien bis zu 850 Menschen. Tausende seien festgenommen worden. Die syrische Regierung hat erklärt, dass rund 100 Soldaten und Polizisten bei den Protesten umgekommen sind. Ausländischen Journalisten wird ein Aufenthalt in Syrien derzeit verweigert, daher ist eine unabhängige Bestätigung nicht möglich.