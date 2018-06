Der Einsatz des US-Spezialkommandos in Pakistan führte nicht nur zum Tod Osama bin Ladens , sondern auch zu neuen Erkenntnissen über das Terrornetzwerk al-Qaida. So planten die Islamisten nach Informationen des Heimatschutzministeriums aus Anlass des zehnten Jahrestags der Anschläge vom 11. September 2001 Attentate auf Züge und andere Einrichtungen in den USA.

US-Medienberichten zufolge stammen diese Informationen aus Computer- und anderem Material, das bei dem Angriff auf Bin Ladens abgeschirmtes Anwesen im pakistanischen Abbottabad beschlagnahmt worden war. Demnach deuten die Funde darauf hin, dass der Al-Qaida-Chef beim Schmieden von Komplotten weiterhin eine bedeutende Rolle gespielt hat.

Der Sender ABC News zitierte aus einem von dem Ministerium veröffentlichten Bulletin an verschiedene Sicherheitsbehörden, demzufolge das Terrornetz zumindest bis Februar 2010 "eine Operation gegen Züge an einem nicht näher bezeichneten Ort" erwog. Eine Option sei gewesen, einen Zug durch Änderungen an den Schienen auf einer Brücke zum Entgleisen zu bringen.

Nach Angaben des Senders zog al-Qaida verschiedene Terrorkomplotte in Betracht. Auch dies soll aus dem sichergestellten Material hervorgehen, vor allem aus Grafiken und Webseiten. ABC News zitiert Regierungsbeamte, wonach keines der Komplotte die Planungsphase erreicht habe. Es seien vielmehr "Überlegungen" gewesen.

Unterdessen will die US-Regierung zur Tötung bin Ladens vorerst keine weiteren Einzelheiten bekannt geben – nachdem sie die offizielle Version in den vergangenen Tagen mehrmals korrigiert hatte . "Wir sind noch immer dabei, alle Fakten zu dieser Operation zu sammeln", sagte Jay Carney, Sprecher von Präsident Barack Obama. Das Weiße Haus habe den Ablauf des Einsatzes dargestellt und werde keine weiteren Angaben machen. Eine Gruppe "außergewöhnlicher" US-Soldaten sei in der Nacht in ein fremdes Land geflogen, habe "einwandfrei" die Mission ausgeführt und ein Ziel erreicht, nach dem die USA seit zehn Jahren gestrebt hätten, sagte Carney. Das sei der "übergeordnete Punkt" .

In der Presse wird allerdings über immer neue Details berichtet. So gab es der New York Times zufolge beim Angriff auf bin Ladens Haus ein "extrem einseitiges Gefecht". Die Spezialeinheit, die Navy Seals, seien nur ein einziges Mal beschossen worden, nämlich ganz zu Beginn der Aktion, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Regierungsbeamte. Dabei habe ein Kurier bin Ladens die Soldaten aus einem Gästehaus auf dem Gelände heraus unter Feuer genommen. Nachdem die Spezialkräfte den Kurier getötet hatten, "wurde nicht mehr auf die Amerikaner geschossen".

Die Kommandoaktion war minutiös vorbereitet. Die Washington Post berichtet , dass CIA-Agenten bin Ladens Rückzugsort in Abbottabad über mehrere Monate ausspioniert haben. Demnach hat sich ein kleines Team in einem "konspirativen Haus" verborgen, um sich ein Bild über die Bewohner des Hauses und deren Tagesabläufe zu machen. Dabei kamen alle möglichen geheimdienstlichen Aktivitäten – von der Satellitenüberwachung bis zum Abhören – zum Einsatz. Die Agenten hätten sich auf pakistanische Informanten und andere Quellen gestützt.

Die pakistanische Regierung wurde von der gesamten Operation erst unterrichtet, als diese bereits beendet und bin Laden getötet worden war. Nach Angaben des Außenministeriums war Generalstabschef Ashfaq Kayani der erste, der Bescheid wusste. Gegen 3 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ) wurde er von US-Oberbefehlshaber Mike Mullen informiert, kurz bevor Obama seinen Amtskollegen Asif Ali Zardari informierte.

Offenbar ist die Führung in Islamabad über das Vorgehen des offiziell engen Verbündeten USA so empört, dass sie nun mit einem Ende der Zusammenarbeit im Anti-Terrorkampf drohen . Sollte es einen weiteren Spezialeinsatz wie im Fall des Al-Qaida-Chefs geben, werde dies eine "Überprüfung der militärischen und geheimdienstlichen Zusammenarbeit mit den USA" zur Folge haben, hieß es in einer Mitteilung der pakistanischen Armee. Die Souveränität Pakistans und das Ansehen der Streitkräfte dürfe nicht länger verletzt werden.