Palästinenserpräsident Machmud Abbas hat die Vereinten Nationen (UN) öffentlich um die Anerkennung eines unabhängigen Palästinenserstaates in den Grenzen von 1967 gebeten. Die Palästinenser verhandelten seit 20 Jahren mit Israel, ohne dass sie einem eigenen Staat näher gekommen seien, schrieb Abbas in einem Meinungsbeitrag für die New York Times.

Im September will er diesen Antrag vor der UN-Generalversammlung stellen und auch um die Aufnahme Palästinas in die UN bitten.

"Wir können nicht ewig weiter warten, während Israel immer mehr Siedler in das Westjordanland schickt", schreibt Abbas. Darüber hinaus hätte eine Anerkennung durch die UN enormen Wert für alle Palästinenser. Sie könnten ihre Ansprüche unter anderem in internationalen Gremien vorbringen.

Im Falle einer Anerkennung würden die Palästinenser die Verhandlungen mit Israel fortsetzen, um alle Kernfragen des Konfliktes zu lösen, versprach Abbas. Sie würden dann aber nicht aus einer Position eines bezwungenen Verlierers verhandeln, sondern aus der Position eines Mitglieds der Vereinten Nationen, dessen Gebiet von einem anderen Staat militärisch besetzt sei.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Vortag vor dem Parlament verlangt, dass die Palästinenser ihren Staat nur als Ergebnis von Verhandlungen mit Israel erhalten. Netanjahu sagte, Israel sei zu schmerzhaften Kompromissen bereit. Zugleich stellte er klar, dass Israel beispielsweise Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt behalten werde.

Die Palästinenserführung hatte alle Vorschläge Netanjahus wie bereits in der Vergangenheit umgehend abgelehnt. Sie will im Westjordanland, dem Gazastreifen und dem besetzten arabischen Ostteil Jerusalems ihren eigenen Staat gründen.