Die US-Geheimdienste haben die Witwen des getöteten Terrorchefs Osama bin Laden vernommen, berichtete der Fernsehsender CNN. Es sei eine Gruppenvernehmung gewesen, obwohl die US-Beamten die drei Frauen einzeln befragen wollten. Die älteste Witwe sprach dem Bericht zufolge für die Gruppe. Alle drei seien den US-Vertretern gegenüber "feindselig" eingestellt gewesen, hieß es. Die ersten Gespräche hätten nur wenige Informationen erbracht. Bei dem Verhör waren CNN zufolge auch Vertreter des pakistanischen Geheimdienstes ISI anwesend.

Von bin Ladens jüngster Frau werden erste Aussagen kolportiert, wonach ihr Mann die unwirtlichen Stammesregionen im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet bereits 2003 verlassen hatte. Seitdem, so soll sie in den Verhören gesagt haben, habe sich bin Laden stets in gediegenen Häusern aufgehalten und sei schließlich 2005 mit seiner Familie in das Anwesen nach Abbottabad gezogen.

Die pakistanische Regierung hatte vor wenigen Tagen im Streit um eine Befragung der Witwen bin Ladens eingelenkt und amerikanischen Ermittlern Zugang gewährt. Zwei der Frauen stammen nach pakistanischen Angaben aus Saudi-Arabien, die dritte aus dem Jemen.

Bin Ladens Frauen waren gemeinsam mit dem Terrorchef in der Nacht zum vergangenen Montag in einem Anwesen im pakistanischen Abbottabad entdeckt worden. Ein US-Spezialkommando tötete bin Laden bei der Erstürmung des Anwesens. Die eigenmächtige US-Operation hatte die Beziehungen zwischen Washington und Islamabad schwer belastet.

Bin Ladens jüngste Frau wurde verletzt, ein Soldat schoss der 29-jährigen Amal Ahmed Abdulfattah ins Bein.