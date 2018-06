Die USA haben ihre diplomatischen Vertretungen weltweit in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Zudem rief die Regierung ihre Bürger in aller Welt "angesichts der Unsicherheit und Unberechenbarkeit der gegenwärtigen Lage dringend" zur Wachsamkeit auf. Diese Warnung gilt demnach vor allem für Bürger "in besonders brisanten Regionen".

Das Außenministerium richtete sich in seiner Erklärung an "US-Bürger in Gegenden, in denen die jüngsten Ereignisse anti-amerikanische Gewalt auslösen könnten". Das Ministerium riet dringend dazu, Aufenthalte außerhalb von Häusern und Hotels auf das Nötigste zu beschränken sowie sich von Menschenansammlungen und Demonstrationen fern zu halten. Die Warnung werde zunächst bis zum 1. August gelten, hieß es.

US-Präsident Barack Obama hatte zuvor in einer Ansprache verkündet, dass die USA den Chef des Terrornetzwerks al-Qaida in einer Kommandoaktion in Pakistan getötet haben. Osama bin Laden wird von den USA für die Terroranschläge vom 11. September 2001 verantwortlich gemacht, bei denen fast 3000 Menschen starben. Nach dem Al-Qaida-Chef war jahrelang weltweit gefahndet worden.

Auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle warnte vor Racheakten von Extremisten. "Wir müssen weiter wachsam sein, denn es geht um unsere Freiheit und um unsere Sicherheit", sagte er. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass jetzt, nachdem Osama bin Laden das Handwerk gelegt wurde, es andere Mittäter gibt, die noch einmal versuchen, ihre schrecklichen Taten in der Welt zu verbreiten."

Das Auswärtige Amt rät Reisenden zudem zu erhöhter Vorsicht bei Reisen ins Ausland. Es sei nicht auszuschließen, dass "westliche Einrichtungen und Staatsangehörige von gewaltsamen Reaktionen betroffen sein könnten", warnte das Ministerium am Montag auf seiner Internetseite. Vorrangige Anschlagsziele seien "Orte mit Symbolcharakter". Dazu zählte das Amt unter anderem Regierungs- und Verwaltungsgebäude, Verkehrsinfrastruktur, Hotels, Märkte sowie generell größere Menschenansammlungen.

Westerwelles Kabinettskollege Hans-Peter Friedrich sieht derzeit aber keine gewachsene Terrorgefahr in Deutschland. "Es gibt keine konkreten Hinweise auf mögliche Anschläge", sagte der Bundesinnenminister und CSU-Politiker. Es gebe aber in jedem Fall Grund zur Wachsamkeit. Mittel- und langfristig werde bin Laden den Terroristen als Symbolfigur zwar fehlen, kurzfristig sei die Bedrohungslage aber unverändert.

Für Deutschland sei nun "höchste Wachsamkeit" geboten, hieß es dagegen in einer Mitteilung der Polizeigewerkschaft (GdP). "Es ist nicht ausgeschlossen, dass die verschiedenen Terrornetzwerke den Tod bin Ladens rächen wollen", sagte GdP-Chef Bernhard Witthaut. Der Tod bin Ladens werde die Terrorgefahr in Deutschland nicht entschärfen. Dies zeigten auch die jüngsten Festnahmen mutmaßlicher Islamisten in Düsseldorf und Bochum.

Zugleich sprach sich die GdP für eine Verlängerung der Antiterrorgesetze aus. "Das ursprünglich von bin Laden begründete Terrornetz funktioniert seit langem dezentral", sagte Witthaut. "Aktionsfähige Gruppen gibt es in vielen Ländern." Aus diesem Grund bräuchten die deutschen Sicherheitsbehörden jede politische und gesetzliche Unterstützung, um ihre Arbeit für die Sicherheit der Bürger leisten zu können. Dem stimmt Innenminister Hans-Peter Friedrich zu. Bereits vor Tagen hatte sich der CSU-Politiker für eine Verlängerung der Anti-Terror-Gesetze eingesetzt. Die FDP kritisierte dies entschieden.

Auch der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, rechnet nun mit terroristischen Vergeltungsschlägen. Dies werde aber "eher nicht" in Deutschland geschehen, sondern andernorts auf der Welt: "Dort, wo vielleicht amerikanische Streitkräfte verwundbar sein könnten." Der Tod bin Ladens bedeute aber in keinem Fall, "dass wir jetzt aufatmen und davon ausgehen können, dass der Spuk vorbei ist", sagte der ehemalige deutsche Botschafter in Washington. "Wenn das eine gewonnene Schlacht sein sollte, dann ist das natürlich noch lange nicht der gewonnene Krieg." Ob al-Qaida tatsächlich durch den Verlust geschwächt werde, müsse man erst sehen.

Interpol sieht ebenfalls eine erhöhte Terrorgefahr in der Welt. Die internationale Polizeiorganisation forderte deshalb am Montag "besondere Maßnahmen der Wachsamkeit". "Den meistgesuchten Terroristen der Welt gibt es nicht mehr, aber der Tod bin Ladens bedeutet nicht das Verschwinden der Organisationen, die al-Qaida angegliedert oder davon inspiriert sind", sagte Interpol-Chef Ronald Noble. Die Polizeibehörden in den 188 Staaten, die zu Interpol gehören, seien in höchster Alarmbereitschaft vor möglichen Vergeltungsschlägen al-Qaidas.