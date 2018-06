Nach der Präsidentschaftswahl am 16. April in Nigeria sind nach Angaben von Human Rights Watch (HRW) mehr als 800 Menschen durch politisch und ethnisch motivierte Gewalt getötet worden. Sie starben in den drei Tagen unmittelbar nach der Wiederwahl von Amtsinhaber Goodluck Jonathan in den zwölf nördlichen Bundesstaaten des Landes. Die nigerianischen Behörden haben bisher keine offiziellen Opferzahlen veröffentlicht.

Die HRW-Expertin Corinne Dufka bezeichnete die Wahl als eine der fairsten, aber auch als eine der blutigsten Abstimmungen in der nigerianischen Geschichte. Der aus dem Süden stammende Christ Jonathan hatte die Wahl mit 57 Prozent der Stimmen gewonnen. Sein Herausforderer, der Muslim Muhammadu Buhari, hatte anschließend Wahlfälschung beklagt. Nach der Wahl war es im mehrheitlich muslimischen Norden zu heftigen Zusammenstößen zwischen den Religionsgemeinschaften gekommen, Zehntausende Menschen wurden vertrieben.

Vergangene Woche setzte Jonathan Kommission unter Führung eines angesehenen islamischen Geistlichen ein, um die Ausschreitungen vor und nach der Wahl zu untersuchen. Auch im Anschluss an die Wahl der Gouverneure und Regionalversammlungen Ende April hatte es Unruhen gegeben. Nigeria ist zwischen dem mehrheitlich muslimischen Norden und dem ölreichen, christlich dominierten Süden geteilt. Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Landesteilen sorgen seit Langem für Spannungen im bevölkerungsreichsten Staat Afrikas.