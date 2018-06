Nach der Ankündigung von US-Präsident Barack Obama zum Beginn des Truppenabzugs aus Afghanistan haben auch Frankreich und Großbritannien einen Abzug ihrer Streitkräfte in mehreren Stufen bekannt gegeben. Der britische Premierminister David Cameron bekräftigte seine Pläne, die 9.000 Soldaten seines Landes bis 2015 abzuziehen. "Es wird 2015 in Afghanistan keine britischen Truppen mit Kampfaufgaben mehr geben", sagte der Premierminister.

Das Büro von Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy teilte mit, Umfang und Zeitplan des Abzugs würden sich an dem der US-Streitkräfte orientieren. Nach Angaben des Elysée-Palastes telefonierte Obama vor seiner Fernseh-Ansprache zum Truppenabzug mit Sarkozy, um sich über das "gemeinsames Engagement in Afghanistan" zu unterhalten. Dabei habe Sarkozy betont, dass Frankreich "die Analyse und die Ziele der USA teile und die Entscheidung Obamas begrüße". Frankreich hat derzeit 4.000 Soldaten in Afghanistan im Einsatz.

Westerwelle nennt keine konkreten Zahlen

Die Bundesregierung will sich anders als die USA noch nicht auf eine Größenordnung für den Truppenabzug in diesem und im nächsten Jahr festlegen. "Wir haben Vorstellungen, aber wir wollen erst dann konkrete Zahlen nennen, wenn sie verkündungsreif sind", sagte Außenminister Guido Westerwelle bei seinem Besuch in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. "Zuvor werden wir nicht spekulieren", fügte der FDP-Politiker hinzu.

Die Grünen entgegneten in einer Stellungnahmen, dass die Bundesregierung spätestens im Herbst einen "klaren und konkreten Abzugsplan" für die deutschen Soldaten vorlegen müsse. "Die Zeit vager Floskeln und schwammiger Ankündigungen muss spätestens nach der Rede Obamas vorbei sein", forderte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin.

Der afghanische Präsident Hamid Karsai begrüßte ebenfalls die Ankündigung der amerikanischen Regierung zu einem Teilabzug. "Das ist ein bedeutender Schritt zum Nutzen sowohl der Vereinigten Staaten als auch des afghanischen Volkes", sagte Karsai in Kabul. "Wir unterstützen diese Entscheidung." Die Ankündigung von Obama sei ein Schritt dahin, dass die Afghanen selber "den afghanischen Boden mit den starken Armen unserer eigenen Jugend beschützen". Es gebe keinen Grund zur Sorge. Die Sicherheitskräfte seien vollständig darauf vorbereitet, das Vakuum zu füllen.

Die Sicherheitskräfte befinden sich weiterhin im Aufbau. Vom kommenden Monat an sollen sie schrittweise in bestimmten Regionen die Verantwortung für die Sicherheit von den ausländischen Truppen übernehmen. Der Prozess soll Ende 2014 im ganzen Land abgeschlossen sein. Dann sollen die meisten der ausländischen Truppen aus dem Land abgezogen werden.

Die Taliban kritisierten den angekündigten Teilabzug als nicht ausreichend und drohten mit einer Eskalation der Gewalt. "Die Lösung der Krise in Afghanistan liegt in dem sofortigen vollständigen Abzug aller ausländischen Truppen", teilten die radikal-islamischen Aufständischen mit. "Solange dies nicht geschieht, wird unser bewaffneter Kampf Tag für Tag stärker werden."

In der Stellungnahme der Taliban hieß es weiter, die USA hätten keinerlei Fortschritte in Afghanistan erzielt. Der amerikanische Steuerzahler müsse begreifen, dass sein Geld wie in den vergangenen zehn Jahren immer noch für diesen "sinn- und zwecklosen Krieg verschwendet wird oder immer noch in die Taschen von Regierungsbeamten des korrupten Kabuler Regimes fließt", schreiben die Taliban.