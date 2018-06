Griechenland rückt im Kampf gegen die Schuldenkrise Sozialbetrügern auf den Leib. Für Tausende tote Griechen werde Rente gezahlt, sagte Arbeitsministerin Louka Katseli der Tageszeitung Ta Nea. So erhielten allein 4.500 inzwischen verstorbene Angestellte im öffentlichen Dienst noch Geld, was die Steuerzahler jährlich mehr als 16 Millionen Euro koste. Nun richte das Ministerium den Blick auf die etwa 9.000 über Hundertjährigen. "Wir überprüfen gerade, wie viele von ihnen noch leben", sagte die Ministerin.

Sozialbetrug ist in Griechenland weit verbreitet und wird durch die schlechte Buchführung der Behörden erleichtert. Viele Griechen melden den Tod ihrer Angehörigen nicht an die Rententräger, um weiter das Geld zu erhalten. Der Kampf gegen den Sozialbetrug sei eine Möglichkeit zum Sparen, ohne dass die Bevölkerung zusätzlich belastet werde, sagte Katseli. "Haushaltskonsolidierung ohne soziale Kosten ist machbar, wenn Wille, Durchhaltevermögen und Effizienz vorhanden sind", sagte sie. Das Arbeitsministerium muss von 2012 bis 2015 jährlich etwa acht Milliarden Euro sparen.

Im Gegenzug für ein zweites Rettungspaket von Europäischer Union und Internationalem Währungsfonds (IWF) muss Griechenland seine Sparbemühungen verschärfen. Noch am Montag will die Regierung informell über weitere Kürzungen im Volumen von 6,4 Milliarden Euro allein in diesem Jahr beraten. Ministerpräsident Giorgos Papandreou will den Plan dann dem politischen Rat seiner regierenden Pasok-Partei am Dienstag vorstellen. Am Mittwoch könnte sich das Kabinett dann auf die Sparmaßnahmen verständigen und diese an das Parlament weiterleiten. Doch in der Bevölkerung wächst der Widerstand: Am Sonntag protestierten etwa 80.000 Menschen auf dem Syntagma-Platz vor dem Parlament gegen das Sparprogramm.

Die Bundesregierung hofft Mitte dieser Woche auf die Vorlage des Prüfberichtes von IWF, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission über das insolvenzbedrohte Griechenland. Bis dahin sei jede Diskussion über Eventualmaßnahmen nicht sinnvoll, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert zu den anhaltenden Spekulationen. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstütze die Forderung von Finanzminister Wolfgang Schäuble nach einer Beteiligung privater Gläubiger an möglichen weiteren Finanzhilfen für Griechenland. Klar sei aber, dass es eine abgestimmte Position der Bundesregierung erst geben könne, wenn der Bericht der Experten von IWF, EU und EZB über die Sanierungs-Fortschritt Griechenlands gelesen und analysiert worden sei.