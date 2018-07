Deutschland will eine Entsendung von Bundeswehrsoldaten nach Libyen "konstruktiv prüfen". Dies sagte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Auf die Frage, ob Deutschland für die Zeit nach einer Entmachtung von Muammar al-Gadhafi möglicherweise auch zu militärischer Hilfe in Libyen bereit sei, sagte der CDU-Politiker: "So weit sind wir noch nicht. Es bräuchte dann ein UNO-Mandat."

De Maizière hoffe, dass es in Libyen "zu einer Lösung kommt, die nicht eine militärische Präsenz dort erfordert, sondern ökonomische infrastrukturelle Hilfe, vielleicht beim Aufbau von Sicherheitskräften". Der Minister wiederholte, dass Deutschland sich an dem laufenden Nato-Militäreinsatz in Libyen nicht beteiligen werde.

Die Nato-Führung hatte zuvor die Verbündeten aufgefordert, den Luftkrieg gegen Gadhafi zu verstärken. Die Mitgliedstaaten sind jedoch nicht bereit, ihre militärischen Anstrengungen deutlich über das bisherige Maß auszuweiten. Ein Appell von Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen an alle 28 Nato-Regierungen, zusätzliche militärische Kräfte für den Libyen-Einsatz bereitzustellen, verhallte beim Treffen der Verteidigungsminister ohne erkennbare Reaktion.

Währenddessen haben die Truppen des libyschen Machthabers Muammar al-Gadhafi nach Angaben der Rebellen eine Großoffensive auf die Küstenstadt Misrata gestartet. Tausende Soldaten seien im Einsatz und griffen die bereits mehrfach umkämpfte Stadt am Mittwoch von Osten, Westen und Süden an, sagte Rebellensprecher Hassan al-Misrati. "Sie versuchen, in die Stadt einzudringen." Ärzte des Hekmah-Krankenhauses im Stadtzentrum sagten, mindestens elf Menschen seien getötet und 35 verletzt worden, viele davon schwer. Das Gadhafi-Lager äußerte sich zunächst nicht zu den Angaben.

Gerichtshof untersucht, ob Vergewaltigungen angeordnet wurden

Der Angriff auf Misrata erfolgte nach einem der schwersten Nato-Dauerbombardements der libyschen Hauptstadt Tripolis. Kampfjets flogen 24 Stunden lang Lufteinsätze. Ein libyscher Regierungssprecher sagte, mindestens 31 Menschen seien bei 60 Angriffen getötet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Nato will mit den Angriffen auf Tripolis den Druck auf Gadhafi erhöhen. Dieser hat in einer vom Staatsfernsehen gesendeten Audiobotschaft erneut erklärt, nicht aufzugeben. "Wir werden in unserem Land bleiben – tot oder lebendig", sagte er. Seit Wochen herrscht eine Pattsituation zwischen Rebellen und Gadhafi-Truppen. Die Aufständischen kontrollieren den Osten des Landes, Misrata im Westen sowie das Gebirge an der Grenze zu Tunesien. Tripolis, wo Gadhafis besser ausgerüstete Soldaten sitzen, konnten sie bislang nicht einnehmen.

Nach Ermittlungen der UN wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat das Internationale Strafgericht in Den Haag nun weitere schwere Vorwürfe gegen Gadhafis Regime vorgebracht. Chefankläger Luis Moreno-Ocampo bestätigte den Verdacht systematischer Vergewaltigungen durch das libysche Militär. Ihm lägen Informationen vor, nach denen das Regime von Gadhafi "Container von Mitteln wie Viagra einkaufte", um seine Soldaten zur sexuellen Gewalt anzuheizen, sagte Moreno-Ocampo bei den Vereinten Nationen in New York.