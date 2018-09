Nach dem Tod von angeblich 120 Sicherheitskräften in Syrien ist unklar, wer für die blutigen Unruhen im Nordwesten des Landes verantwortlich ist. Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad sprach von "bewaffneten Banden", die ein Regierungsgebäude mit Granaten und Maschinengewehren angriffen hätten. Menschenrechtsaktivisten dagegen sagten, es habe eine Meuterei beim Militär gegeben.

Es seien heftige Kämpfe zwischen desertierten und loyalen Soldaten ausgebrochen, sagte der Leiter der Menschenrechtsorganisation Insan, Wissam Taif. Dabei seien möglicherweise Polizisten ermordet worden, die sich zuvor geweigert hätten, auf Demonstranten zu schießen. Der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira strahlte eine Videoaufzeichnung aus, die einen jungen Mann in der Uniform der syrischen Armee zeigte. Er erklärte, er sei desertiert. Zur Begründung sagte der Mann, das brutale Vorgehen der Armee gegen friedliche Demonstranten sei ein Verbrechen. Er rief die Offiziere der Städte, in denen die Armee auf Demonstranten geschossen hatte, zur Meuterei auf.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, Regimegegner hätten die Leichen ihrer Opfer geschändet. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es nicht. In der Ortschaft der Provinz Idlib hatten Sicherheitskräfte in den vergangenen Tagen Proteste der Gegner von Präsident Assad blutig niedergeschlagen. Nach dem Tod der Sicherheitskräfte kündigte Innenminister Mohammed Ibrahim al-Schaar an, mit Entschiedenheit und Härte gegen "bewaffnete Angriffe" vorgehen zu wollen.



Den Berichten der Regierung zufolge kamen allein 37 Sicherheitskräfte ums Leben, als Aufständische ein Regierungsgebäude angriffen. 20 Polizisten seien getötet worden, als sie mit ihrem Fahrzeugkonvoi in einen Hinterhalt geraten seien. Acht Wachmänner starben laut Sana bei einem Anschlag auf ein Postgebäude. Dutzende weitere Sicherheitskräfte seien bei Kämpfen in der Ortschaft getötet worden.

"Die bewaffneten Gruppen haben ein regelrechtes Massaker begangen", berichtete das Staatsfernsehen. Sie hätten Leichen verstümmelt und andere in einen Fluss geworfen. Zudem seien Regierungsgebäude in Brand gesteckt worden.

Die syrische Führung macht immer wieder "bewaffnete Banden" für die Gewalt im Land verantwortlich, seit sich Präsident Assad einer beispiellosen Protestbewegung gegen seine Herrschaft ausgesetzt sieht. Seit Samstag ist die Armee in Dschisr Al-Schogur im Einsatz, um dort gegen Regierungsgegner vorzugehen. Nach Angaben von Aktivisten will die Regierung diese Truppen noch verstärken. Ähnliche Einsätze hatte es auch in anderen syrischen Städten seit Beginn der Protestbewegung Mitte März bereits gegeben.

Die Assad-Regierung versucht, die Protestwelle mit neuen Reformversprechen zu stoppen. Regierungschef Adel Safar habe die Bildung eines Komitees für die Ausarbeitung eines neuen Parteiengesetz beschlossen, meldete Sana. Der von diesem Komitee erarbeitete Gesetzentwurf werde vor der endgültigen Verabschiedung auch der Öffentlichkeit vorgelegt.

Unabhängige Beobachter bezweifeln jedoch, dass diese Strategie erfolgreich sein wird, unter anderem weil die Führung der regierenden Baath-Partei bislang nicht bereit ist, auf die Sonderstellung zu verzichten, die ihrer Partei von der Verfassung garantiert wird.

Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton verlangte von Damaskus die Umsetzung der Reformversprechen. "Ich betone, dass die EU die Ernsthaftigkeit von Maßnahmen der syrischen Behörden am Grad der Umsetzung misst", heißt es in einer in Brüssel verbreiteten Erklärung. Zugleich forderte Ashton die syrische Regierung auf, alle festgenommenen Demonstranten sofort freizulassen.