Nach fast zehn Jahren Krieg in Afghanistan leiten die USA ihren Abzug aus dem Land ein. Bis Ende des Sommers 2012 sollen 33.000 Soldaten in die Heimat zurückkehren. Dies entspricht einem Drittel der derzeit am Hindukusch stationierten US-Kräfte.

"Das ist der Anfang, aber nicht das Ende unserer Bemühungen, diesen Krieg schrittweise zu beenden", sagte Obama in einer Fernsehansprache. "Amerika, es ist Zeit, dass wir uns auf unseren Staatsaufbau zu Hause konzentrieren", rief er seinen Zuhörern zu. Die USA hatten es sich ursprünglich zum Ziel gesetzt, Afghanistan beim Aufbau eines Rechtsstaates zu helfen und damit Kriegsherren und Aufständischen wie den Taliban den Nährboden zu entziehen.

Obama signalisierte zudem an mehreren Stellen seiner Rede einen militärstrategischen Kurswechsel: Nach den Anschlägen am 11. September 2001 seien Zahl und Umfang der Militäreinsätze deutlich gestiegen, die einen Wiederaufbau geschwächter Staaten zum Ziel gehabt hätten. "Die Flut des Krieges zieht sich nun aber zurück", sagte er.

Zugleich sandte er eine Warnung an Pakistan, wo ein mächtiges Militär einer schwachen Regierung gegenüber steht. Die USA zögerten nicht mit einseitigen Schlägen gegen Extremisten, die Amerikaner ins Visier genommen hätten, sagte er. Die USA hatten vor kurzem in Pakistan Al-Qaida-Chef Osama bin Laden getötet, ohne zuvor die Regierung in Islamabad zu informieren.

Übergabe der Verantwortung an einheimische Kräfte

Nach Obamas Worten sollen noch in diesem Jahr 10.000 Soldaten aus Afghanistan abgezogen werden. Starttermin ist der 1. Juli. An dem Tag beginnt die von der Nato angekündigte Übergabe der Sicherheitsverantwortung an einheimische Kräfte. Deutschland will zum Jahresende erstmals Bundeswehr-Soldaten aus dem Land abziehen.

Im kommenden Jahr soll die US-Truppe dann um weitere 23.000 Soldaten verringert werden. Der Umfang des Abzugs von insgesamt 33.000 Einsatzkräften entspricht der Verstärkung, die der demokratische Regierungschef im vergangenen Jahr nach Afghanistan geschickt hat, um den Taliban den entscheidenden Schlag zu versetzen.

Erstmals haben die USA kürzlich bestätigt, Verhandlungen mit den Taliban für eine Befriedung Afghanistans zu führen. Die Bundesregierung wollte Berichte nicht bestätigen, wonach diese Gespräche auch in Deutschland stattfanden. Deutschland wisse, dass eine politische Lösung, die alle Gruppen Afghanistans einbeziehe, eine Voraussetzung für die Befriedung des Landes sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Weg der Aussöhnung habe die Unterstützung Deutschlands.

Verteidigungsminister Robert Gates unterstützte den Plan des Präsidenten. Er gebe den Kommandeuren in Afghanistan genügend Personal, Zeit und Flexibilität, mit der Verstärkung ein erfolgreiches Ende zu erreichen, sagte er. Der Präsident des Repräsentantenhauses, der Republikaner John Boehner ermahnte Obama, einen militärischen Erfolg in Afghanistan nicht aufs Spiel zu setzen. "Das Ziel, die Spielräume der Al-Qaida in Afghanistan und der Region zu verkleinern, muss Priorität über Zeitpläne haben", sagte er.

Hochrangige Vertreter von Verteidigungsministerium und Militär haben davor gewarnt, durch einen überstürzten Abzug die Fortschritte am Hindukusch zu gefährden. Andererseits steht Obama unter Druck, mit einem harten Sparprogramm die Staatsschulden der USA unter Kontrolle zu bringen. Der Einsatz in Afghanistan kostet jährlich mehr als 110 Milliarden Dollar. Die Verhandlungen über einen Schuldenabbau mit den Republikanern befinden sich derzeit in der Endphase.