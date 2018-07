Afghanistans Zentralbank-Chef Abdul Kadir Fitrat hat sich nach angeblichen Todesdrohungen in die USA abgesetzt und seinen Rücktritt erklärt. Formell habe er aber noch kein Rücktrittsschreiben eingereicht, sagte ein Sprecher von Präsident Hamid Karsai in Kabul. Die Regierung habe aus den Medien vom Rücktritt erfahren. Fitrat müsse nun mit strafrechtlichen Konsequenzen in seiner Heimat rechnen: "Er ist aus dem Land geflohen und wird strafrechtlich verfolgt werden."

Vize-Generalstaatsanwalt Rahmatullah Nazari sagte, gegen Fitrat sei Haftbefehl erlassen worden. Interpol sei informiert worden. Seyamak Herawi, der Vize-Sprecher von Präsident Hamid Karsai, warf Fitrat vor, in den größten Finanzskandal des Landes rund um die Kabul-Bank involviert zu sein.

Die größte Privatbank Afghanistans, die zum Teil dem Bruder von Präsident Karsai gehört, stand im vergangenen Jahr vor der Zahlungsunfähigkeit. Anteilseignern wird vorgeworfen, sich Kredite bei der Bank verschafft zu haben, ohne Sicherheiten zu hinterlegen. Als der Immobilienmarkt in Dubai zusammenbrach, gingen viele der Gelder verloren. Kunden der Bank versuchten im vergangenen Jahr verzweifelt, ihre Konten leerzuräumen. Die veruntreuten Summen sollen sich informierten Kreisen zufolge auf 900 Millionen Dollar (630 Millionen Euro) belaufen. Die Bank verwaltet die Gehaltskonten der meisten Regierungsangestellten.

Bislang wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Die afghanische Regierung geriet wegen des Skandals international in die Kritik. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hält unter anderem wegen der Vorgänge rund um die Bank Finanzhilfen von mehreren Hundert Millionen Dollar zurück.

Karsais Regierung sieht Fitrat als Flüchtling

Fitrat soll wegen Untreue und Verschleierung bei der Aufklärung juristisch belangt werden. Er selbst hatte in Telefoninterviews mit afghanischen Radiosendern dagegen gesagt, seine Versuche zur Aufklärung des Skandals seien von der Politik behindert und er selber unter Druck gesetzt worden. Die Regierung mache ihn zum Sündenbock. Er fürchte um sein Leben.

Dazu sagte Nazari: "Es gab keine Bedrohung gegen Herrn Fitrat. Solche Ausreden werden von jenen vorgebracht, die Straftaten begehen, dann das Land verlassen und im Ausland Asyl beantragen."

Das US-Außenministerium konnte zunächst keine Angaben darüber machen, ob Fitrat in den USA Asyl beantragt habe. Sollte es einen Wechsel an der Spitze der Zentralbank geben, werde Washington die afghanische Regierung "weiterhin dazu aufrufen, alle Maßnahmen zur Reform und Stärkung des Finanzsektors zu ergreifen", sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums.