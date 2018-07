Die Botschaft, die von der Terrororganisation kommen soll, ist auf einer islamistischen Website veröffentlicht worden: Ayman al-Sawahiri wird der neue Anführer von al-Qaida.

Er solle als "Emir" der Organisation den Heiligen Krieg gegen die USA und Israel fortsetzen. Der Arzt Sawahiri war die rechte Hand Bin Ladens. Sawahiri gilt als einer der Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001, sowie der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania. Die US-Behörden haben für seine Ergreifung eine Belohnung von 25 Millionen Dollar ausgesetzt.

Vor etwa einem Monat hatten Islamisten in Pakistan berichtet, der Ägypter Saif al-Adel solle für eine Übergangszeit neuer Anführer der Terroristen werden. Anschließend solle es umfangreiche Beratungen darüber geben, wer langfristig der Anführer von al-Qaida werden solle. Osama bin Laden war am 2. Mai von einem US-Spezialkommando in seinem Versteck in Pakistan getötet worden.

Die Authentizität der Botschaft ließ sich nicht überprüfen. Der Inhalt und die Art und Weise, wie sie veröffentlicht wurde, legt jedoch die Vermutung nahe, dass sie von der Führungsebene des Terrornetzwerkes stammt.