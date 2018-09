Bei einem Anschlag auf einen Bundeswehrkonvoi nahe der nordafghanischen Stadt Kundus sind am Sonntag mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Bundeswehr erlitten zwei deutsche Soldaten leichte Verletzungen.

Wie das afghanische Innenministerium mitteilte, sprengte sich ein Selbstmordattentäter in Kundus mit seinem Auto in die Luft, während ein Konvoi mit ausländischen Soldaten vorbeifuhr. Dabei seien drei Zivilisten getötet und mehrere weitere verletzt worden. Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam bestätigte, dass es sich um einen deutschen Konvoi handelte. Er sprach von zwei getöteten afghanischen Zivilisten. Einen Bericht der Zeitung Die Welt, wonach der Anschlag dem deutschen Kommandeur des Feldlagers Kundus, Oberst Norbert Sabrautzki, galt, bezeichnete der Sprecher als "spekulativ".

Sabrautzki war mit dem Konvoi auf dem Weg zu einem Sicherheitstreffen mit örtlichen Würdenträgern, als dieser rund drei Kilometer nordwestlich von Kundus von dem Selbstmordattentäter angegriffen wurde. Zwei gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo 2 wurden demnach beschädigt.

Unterdessen ist der Bundesentwicklungshilfeminister Dirk Niebel (FDP) in Begleitung von EU-Entwicklungskommissar Andris Piebalgs in Afghanistan eingetroffen. Die Politiker wollen mit Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft sprechen und planen ein Treffen mit Staatspräsident Hamid Karzai.

Niebel will auch mit dem afghanischen Finanzminister Omar Zakhilwal darüber sprechen, unter welchen Umständen die bislang zurückgehaltene zweite Tranche deutscher Hilfsgelder in Höhe von 110 Millionen Euro freigegeben werden kann. Deutschland ist mit der Verdoppelung seiner zivilen Hilfe auf bis zu 430 Millionen Euro pro Jahr 2010 bis 2013 größter europäischer Geber in Afghanistan. Die Bundesregierung unterstützt Afghanistan unter anderem mit Mikrokrediten, baut oder repariert Bewässerungskanäle und fördert die Ausbildung von Kindern und Erwachsenen.

Knapp zehn Jahre nach dem Beginn des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan zog der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning (FDP), eine kritische Zwischenbilanz zur Entwicklung des Landes. Den Regierenden in Afghanistan fehle es an "Macht, teilweise auch am Willen, rechtsstaatliche Strukturen und grundlegende Versorgungsleistungen zu gewährleisten", sagte Löning der Leipziger Volkszeitung.

US-Verteidigungsminister Robert Gates hat inzwischen Kontakte des US-Außenministeriums zu den radikalislamischen Taliban in Afghanistan bestätigt. "Bei einer Reihe von Ländern gab es den Willen zu Gesprächen mit den Taliban, die USA eingeschlossen", sagte Gates am Sonntag dem US-Sender CNN. Die Kontakte befänden sich allerdings noch im Anfangsstadium. Entscheidend sei es zunächst herauszufinden, "wer die Taliban tatsächlich vertritt". "Wir wollen uns schließlich nicht in Verhandlungen mit jemandem wiederfinden, der auf eigene Kappe arbeitet" und nur behauptet, im Namen von Taliban-Chef Mullah Omar zu sprechen, sagte der scheidende Verteidigungsminister.

Anschläge sind in Afghanistan weiterhin an der Tagesordnung: Erst am Samstag kamen bei einem Anschlag auf eine Polizeiwache in Kabul mindestens neun Menschen ums Leben. Mindestens zwölf wurden verletzt. Drei Männer mit Sprengstoffwesten und automatischen Waffen hatten die Wache nahe dem Präsidentenpalast im Zentrum der Hauptstadt angriffen. Zu der Tat bekannten sich die Taliban.