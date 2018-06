UN-Generalsekretär Ban Ki Moon kandidiert für eine weitere Amtszeit. Er habe den UN-Mitgliedsstaaten einen Brief geschrieben, um sich "in bescheidener Weise für eine zweite Amtszeit als Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen", sagte Ban. Kurz zuvor hatte ihm die asiatische Staatengruppe bei der Weltorganisation ihre Unterstützung zugesagt. Auch Frankreich signalisierte bereits sein Ja zu einer weiteren Amtszeit Bans.

Diplomaten gehen davon aus, dass der UN-Sicherheitsrat seine Zustimmung geben und die UN-Vollversammlung noch vor Ende des Monats darüber abstimmen wird, da es keinen Gegenkandidaten gibt. Der Süd-Koreaner leitet die internationale Organisation seit dem 1. Januar 2007. Seine Amtszeit endet turnusgemäß am 31. Dezember. Die Wiederwahl des UN-Generalsekretärs ist eine Tradition, mit der in der Vergangenheit nur wenige Male gebrochen wurde.

Der im Juni 1944 in einfachen Verhältnissen geborene Ban fing 1975 zunächst als Mitarbeiter bei den Vereinten Nationen an, bevor er Direktor der südkoreanischen Vertretung am UN-Hauptsitz in New York wurde. 1998 bis 2000 war er Botschafter seines Landes in Österreich. Während der 56. UN-Generalversammlung 2001/2002 stand er dem damaligen Präsidenten des Plenums, Han Seung Soo, als Chef des Exekutivbüros zur Seite.



Bei der Bekanntgabe seiner erneuten Kandidatur musste sich Ban von Journalisten die Kritik gefallen lassen, seine zwei größten Wahlversprechen von 2006 nicht eingehalten zu haben. Weder sei das angekündigte globale Klimaabkommen zustande gekommen noch der Frieden in Darfur. Auch die zugesagte Reform des schwerfälligen UN-Kolosses sei bisher kaum spürbar.