Verteidigungsminister Thomas de Mazière (CDU) hat das Angebot Deutschlands verteidigt, der Nato Munition zu liefern. Er sehe in dieser Unterstützung keinen Libyen-Einsatz Deutschlands durch die Hintertür, sagte de Mazière der Süddeutschen Zeitung. "Das ist ein normales Verfahren, so wie wir in Stäben der Nato mitarbeiten und Luftwaffenstützpunkte in Deutschland zur Verfügung stellen."

Eine solche Unterstützung sei bewährter Bündnisalltag und diene dem Ausgleich logistischer Engpässe der Bündnispartner, so de Mazière. "Wir haben eine Anfrage der zuständigen Nato-Logistik-Agentur Namsa erhalten und ich habe entschieden, sie positiv zu beantworten."

Anfang der Woche habe die Nato Maintenance and Supply Agency (Namsa) alle Bündnispartner um Munition für den Libyen-Einsatz gefragt, schreibt die Zeitung. Allerdings sei nicht klar, ob die Munition für Frankreich oder Großbritannien sei. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte, dass Deutschland "Präzisionsmunition" angeboten hat. Bei Präzisionsmunition kann es sich etwa um lasergelenkte Bomben oder Raketen handeln. Die Entscheidung, was tatsächlich benötigt wird, steht noch aus.

Die Opposition zeigte sich über die mögliche Lieferung empört: "Die Handlungen der Regierung illustrieren, wie unaufrichtig die Bundesregierung in der Libyen-Frage agiert", sagte der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold Spiegel Online. "Auf der einen Seite lehnt man eine Teilnahme an der Nato-Mission ab. Durch die Hintertür liefert man dann doch Waffen." Dies zeige die Verlogenheit der Libyen-Politik. Außerdem hätte der Bundestag informiert werden müssen. Die Informationspolitik des Verteidigungsministers der letzten Wochen sei schlecht, schleppend und unzureichend.

Ähnlich äußerte sich der Grünen-Verteidigungsexperte Omid Nouripour. "Anspruch und Wirklichkeit" klafften in der Politik der Bundesregierung auseinander, sagte Nouripour. "Der Außenminister propagiert Zurückhaltung, während der Verteidigungsminister für den Einsatz Bomben verspricht." Linksfraktionschef Gregor Gysi sieht in der Entscheidung der Bundesregierung eine Kehrtwende in der deutschen Libyen-Politik. Deutschland begebe sich "in die Koalition der Krieg Führenden und korrigiert damit das Verhalten im Sicherheitsrat".

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Rainer Stinner, verteidigte das Vorgehen. "Wir haben nie gesagt, dass wir neutral sind", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. Deutschland wolle sich nur "nicht an militärischen Aktionen beteiligen".

Deutschland ist an dem Nato-Einsatz in Libyen nicht beteiligt. Bei der Abstimmung über die zugehörige Resolution im UN-Sicherheitsrat Mitte März hatte sich Deutschland enthalten und sich damit von den wichtigsten Verbündeten USA, Großbritannien und Frankreich abgekoppelt. Zeitweise wurden sogar deutsche Schiffe aus den Nato-Verbänden im Mittelmeer abgezogen, um nicht mit dem Einsatz in Berührung zu geraten.