Im Mittelmeer ist ein libysches Flüchtlingsboot mit mehreren hundert Menschen an Bord verunglückt. Die tunesische Küstenwache und Armeeeinheiten konnten rund 570 Passagiere in Sicherheit bringen. Mindestens zwei Flüchtlinge wurden tot geborgen – von den restlichen Menschen fehlt jedoch nach wie vor jede Spur. Bis zu 270 Menschen würden vermisst, berichteten französische Medien.

Das Flüchtlingsboot soll von der libyschen Küste aus Kurs auf die italienische Insel Lampedusa genommen haben. Italienischen Medienberichten zufolge war das Schiff mit mindestens 700 Menschen an Bord in der Nacht zum Mittwoch 36 Kilometer von der tunesischen Insel Kerkennah auf eine Sandbank gelaufen. Da sich das Boot in flachem Wasser befand, hätten sich die Rettungseinheiten von tunesischer Küstenwache und Militär ausschließlich in kleinen Schiffen und Schlauchbooten nähern können. Viele der Insassen seien während der Rettungsmaßnahmen in Panik geraten und hätten sich in die Fluten gestürzt, um zu den Rettungsbooten zu gelangen. Durch das starke Gedränge sei das Flüchtlingsschiff schließlich umgekippt.

Nur 130 Kilometer von der tunesischen Küste entfernt gelegen, ist Lampedusa seit langem für viele Flüchtlinge ein "Tor nach Europa". Seit Beginn der Unruhewelle in Nordafrika im Januar strömten nach letzten Angaben des italienischen Innenministeriums über 42.000 Immigranten nach Italien, davon über 33.000 allein nach Lampedusa. Die Flüchtlinge stammen vor allem aus dem Kriegsgebiet in Libyen.

Die Überfahrt übers Mittelmeer gilt als extrem gefährlich. Oft sind die Boote der Immigranten aus Nordafrika wenig seetauglich, fast immer sind sie völlig überladen. Viele der Afrikaner können nicht schwimmen. Von den Katastrophen erfährt man in Europa oft nur, wenn es Überlebende gibt, oder durch im Meer treibende Leichen.