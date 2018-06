Trotz schwerer Nato-Luftangriffe zeigt sich Libyens Machthaber Muammar al-Gadhafi unbeugsam: Er werde in Tripolis bleiben, "tot oder lebendig", sagte Gadhafi in einer Audiobotschaft im staatlichen Fernsehen. "Wir werden nicht kapitulieren, wir begrüßen den Tod, der Märtyrertod ist Millionen Mal besser als aufzugeben". Seine Anhänger rief er auf, zu seiner Residenz Bab al-Asisija zu kommen. "Wir haben keine Angst, und wir sind stärker als eure Raketen und eure Artillerie", sagte er.

Die Nato verstärkte ihre Luftangriffe in der Nacht. Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera berichtete von schweren Explosionen. Ziel der Attacken sei offenbar erneut der Stützpunkt Bab al-Asisija gewesen, auf dem auch das Anwesen von Gadhafi liegt. Damit solle der Druck auf sein Regime erhöht werden.

Die Nato begann die bislang schwersten Angriffe bereits am Dienstag. Augenzeugen berichteten von mindestens 25 Bombardements. Die Abstände zwischen den Angriffen würden immer kürzer und würden nun auch am Tag stattfinden, hieß es. Über mehreren Stadtteilen stieg Rauch auf. Ziele seien die Befehlsstrukturen des Regimes, Munitions- und Fahrzeuglager, sagte ein Nato-Vertreter in Neapel. Zudem griff das Militär in Tripolis nach Medienberichten den Sitz der Revolutionskomitees, ein palastartiges Gebäude und eine Wacheinheit an.



Nach Angaben der libyschen Regierung starben durch die Attacken bislang 31 Menschen, zuvor hieß es, 10 bis 15 Menschen seien bei den Angriffen umgekommen. Der libysche Regierungssprecher Moussa Ibrahim verurteilte die Nato-Luftangriffe: "Statt mit uns zu reden, bombardieren sie uns. Sie drehen durch!"

Nach den Luftangriffen trat der libysche Arbeitsminister El Amin Manfur zurück und sprach den Rebellen seine Sympathie aus. Zahlreiche Minister Gadhafis sind bereits zugetreten oder ins Ausland geflüchtet.



Unabhängig vom Nato-Militäreinsatz kommen die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung der Libyen-Krise voran. Der französische Außenministers Alain Juppé sagte, seine Regierung arbeite auf eine "echte Waffenruhe" mit einem Rückzug von Gadhafis Truppen und einer UN-Überwachung hin. Der UN-Sonderbeauftragte für Libyen, Jordaniens früherer Außenminister Abdul Ilah Khatib, werde diese Woche von seinen Vermittlungsgesprächen berichten.