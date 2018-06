Nahe Majdal Shams versuchten syrische Demonstranten, die Grenzanlagen zu überwinden. Klicken Sie auf das Bild, um weitere Fotos zu sehen.© Lior Mizrahi/Getty Images

Man kann nicht behaupten, die israelische Armee sei am Sonntag von den Protesten auf den Golanhöhen überrascht worden. Im Gegenteil, die Aktion auf der syrischen Seite der von Israel kontrollierten Grenze war ausreichend angekündigt worden. Am Tag der Naksa – auf arabisch gleichbedeutend mit Rückfall – sollten demnach Palästinenser aus den Flüchtlingslagern in Syrien an den Sechstagekrieg von 1967 erinnern, indem sie in israelisch kontrolliertes Territorium vordringen. Vor drei Wochen noch war die Armee von einer ähnlichen Aktion überrascht worden .

Diesmal war sie darauf eingestellt. Anders als beim letzten Mal hatte sie genug Soldaten bereit gestellt. Anders als beim letzten Mal hat es am Sonntag niemand über die Grenzbefestigung geschafft. Die Opfer-Bilanz aber wirft dennoch brisante Fragen auf: Nach offiziellen syrischen Angaben sind 23 Demonstranten von der israelischen Armee getötet worden. Zwei der Opfer würden jeweils eine Wunde im Brustbereich beziehungsweise im Kopf aufweisen, hieß es. Mehr als 350 seien darüber hinaus verletzt worden.

Fraglich ist, inwieweit sich der Sachverhalt genau klären lässt. Die Israelis halten die Zahlen für weit übertrieben und weisen die Beschuldigungen zurück. Die Soldaten hätten "mit Präzision" auf die Beine der Demonstranten geschossen, erklärte ein Armeesprecher. Viele der Demonstranten, wenn nicht sogar die meisten, seien vermutlich einem Feuer zum Opfer gefallen, das durch die von ihnen geworfenen Molotowcocktails entstanden sei und zur Explosion von Minen geführt habe.

Ohnehin beschuldigt die Armee die syrische Regierung, dass sie die Demonstranten gezielt losgeschickt habe, um die Weltöffentlichkeit von den blutigen Geschehen im eigenen Land abzulenken. Und in der Tat: Syrische Polizeioffiziere, die normalerweise niemanden auch nur in die Nähe dieser Grenze (die bisher als die ruhigste ganz Israels galt) vorlassen, schauten jedenfalls unbeteiligt zu, wie die Demonstranten – begleitet von Kamerateams des syrischen Staatsfernsehens – auf die Grenzanlage zu marschierten.

Drei Mal versuchte die israelische Armee nach eigenen Angaben während der Ausschreitungen eine Art Ruhepause mit dem Roten Kreuz zu arrangieren, um die Verwundeten zu versorgen. Diese seien aber jedes Mal von den Demonstranten genutzt worden, um den Zaun in der Nähe von Majdal Shams und Quneitra auf den Golanhöhen zu durchbrechen.

Die Befestigungen waren seit den letzten Infiltrationsversuchen verstärkt worden. Sie wurden zusätzlich mit Stacheldraht versehen, auch wurden bestehende Gräben entlang der Grenze vertieft und neue ausgehoben. Die israelische Internetzeitung Ynet zitiert Quellen der syrischen Opposition, wonach das Regime in Damaskus Aktivisten für ihren Mut bezahlt hätte. Mitglieder der syrischen Reform-Partei, die in Washington residiert, beschuldigten demnach die Regierung Assad, mittellosen drusischen Bauern auf der syrischen Seite von Majdal Shams 1.000 Dollar für die Teilnahme an den Protesten bezahlt und den Familien 10.000 Dollar in Aussicht gestellt zu haben, falls einer der ihren dabei von der israelischen Armee getötet würde. Nach einer ähnlichen Taktik war einst auch Saddam Hussein vorgegangen, der den Familien von palästinensischen Intifada-Opfern eine Belohnung von 25.000 Dollar bezahlt hatte.