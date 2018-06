In Italien hat ein zweitägiges Referendum begonnen, bei dem es vor allem um einen endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft geht. 47 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, sich zu insgesamt vier Fragen zu äußern. Bislang haben 11,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Kreuze gemacht, wie das Innenministerium in Rom mitteilte.

Die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Silvio Berlusconi will sich die Option der Atomkraft erhalten. Sie muss nun jedoch zwei Wochen nach einer herben Niederlage bei den Kommunalwahlen ein weiteres Abstimmungsdesaster befürchten.

Die linke Opposition hingegen, die das Anti-Atom-Referendum auch als Plebiszit über den umstrittenen Regierungschef ansieht, war erfreut über den starken Andrang. Denn die Statistik zeigt, dass bei einer zweistelligen Beteiligung bis zum Mittag das notwendige Quorum von 50 Prozent der Wahlberechtigten erreicht wird. Sollte das Quorum wirklich erreicht werden, gilt es als sicher, dass die Italiener den Bau neuer Atommeiler im Land endgültig ablehnen. Allerdings wurde die vorgeschriebene Beteiligung bei den sechs Abstimmungen der vergangenen 16 Jahre nicht geschafft.

Die Italiener hatten sich 1987 nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl bereits einmal in einem Referendum für den Ausstieg aus der Kernenergie entschieden. Vor zwei Jahren kündigte Berlusconi dann jedoch an, wieder in die Kernkraft investieren zu wollen. Angesichts der Nuklearkatastrophe von Fukushima in Japan unterbrach seine Regierung das Vorhaben dann zwar, um damit auch das Referendum hinfällig zu machen. Doch die Gerichte ließen die Abstimmung dennoch zu.

Neben der Atomkraft können die Italiener auch für oder gegen einen wesentlichen Schritt zur Privatisierung der Wasserversorgung Stellung nehmen. Außerdem stimmen sie über ein umstrittenes Amnestiegesetz Berlusconis für den Regierungschef und sein Kabinett ab.