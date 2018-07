Die USA fordern einen Übergang zur Demokratie im Jemen. Nachdem Präsident Ali Abdullah Salih das Land verlassen hat, rief US-Außenministerin Hillary Clinton zu einem unmittelbaren und friedlichen Übergang auf. Dieser sei nach Ansicht der USA im Interesse des jemenitischen Volkes und sei längst überfällig.

Der Übergang zur Demokratie könne unter Leitung der aktuellen Regierung erfolgen, hieß es. "Wir glauben, dass die Regierung, die derzeit an der Macht ist, diesen Prozess beginnen kann", sagte Mark Toner, Sprecher im US-Außenministerium. Allerdings soll der Transformationsprozess wohl ohne Präsident Salih vollzogen werden, dessen Abtritt die USA schon zuvor gefordert hatten.

Auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle rief dazu auf, die Abwesenheit Salihs als Chance für einen politischen Neuanfang zu nutzen. "Das ist jetzt eine Chance. Diese Chance muss genutzt werden", sagte Westerwelle. Es müsse verhindert werden, dass der Jemen in Chaos und Anarchie abgleite. Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Sanaa war am vergangenen Wochenende aus Sicherheitsgründen geschlossen worden.

Am gleichen Wochenende war Präsident Salih bei einem Anschlag schwer verletzt worden und zur medizinischen Behandlung in das Nachbarland Saudi-Arabien gereist. Salih will nach seiner Genesung als Präsident in den Jemen zurückkehren.

Die Amtsgeschäfte führt derzeit Vizepräsident Abed Rabbo Mansur Hadi, der ebenfalls die bevorstehende Rückkehr Salihs ankündigte. Hadi selbst wird offenbar aber von der jemenitischen Opposition gestützt. Einem Bericht des britischen Nachrichtensenders BBC zufolge billigen wichtige Oppositionsvertreter eine Machtübertragung auf den Vizepräsidenten. Zuvor hatten Salihs Gegner gesagt, die Wiederkehr des Präsidenten verhindern zu wollen.

Hadi war am Montag mit mehreren EU-Botschaftern zusammen getroffen. Anschließend sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana, das Wichtigste sei jetzt, die am Wochenende vereinbarte Waffenruhe in der Hauptstadt durchzusetzen und die gesperrten Straßen wieder zu öffnen.

Unterdessen bleibt die Lage im Land weiter unruhig. In der Hauptstadt Sanaa gingen Salih-Anhänger nach Angaben der Nachrichten-Website News Yemen auf Passanten los. Bei einem Angriff auf eine Straßensperre der Armee wurde ein Soldat getötet, zehn Soldaten erlitten Verletzungen. Angaben des Nachrichtensenders Al Jazeera zufolge sind bei den Unruhen inzwischen insgesamt mehr als 450 Menschen ums Leben gekommen.

Die USA befürchten zudem, dass Extremisten die ungewisse politische Lage im Jemen ausnutzen und ihre Präsenz in dem Land verstärken könnten. Beispielsweise agiert der Al-Qaida-Ableger AQAP (al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel) aus dem Jemen.