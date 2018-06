Der polnische Präsident Bronislaw Komorowski hat die Aussöhnung mit Deutschland als Grundlage für ein neues Europa gewürdigt. Zum 20. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages sagte er in Berlin im Hinblick auf die belastete Vergangenheit: "Es gibt keine Integration Europas ohne die Aussöhnung zwischen den Nationen."

Bundespräsident Christian Wulff sagte, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts seien nur durch internationale Zusammenarbeit zu meistern. "Wir machen es miteinander oder es wird nichts wirklich vorankommen", sagte Wulff.

Am Dienstag will Kanzlerin Merkel nach Warschau reisen

Der Bundespräsident hatte Komorowski zur "Berliner Rede" in der Humboldt-Universität eingeladen. Diese Redetradition war vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog begründet worden. Wulff verzichtete zugunsten Komorowskis auf seine diesjährige Rede.

Der polnische Präsident rief in seiner Rede auch die Vergangenheit beider Völker ins Gedächtnis. Fünf Millionen Polen seien im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen, die europäischen Juden ausgelöscht worden. "Natürlich erinnern wir uns an diese schwierige Vergangenheit". Sein eigener Onkel sei auf Befehl der Deutschen hingerichtet worden. Trotz "der Hölle des Krieges" hätten sich Menschen wie der frühere Auschwitz-Häftling und spätere polnische Außenminister Wladyslaw Bartoszewski für die Aussöhnung engagiert. Bartoszewski war auch bei dem Festakt in Berlin dabei.