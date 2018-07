Es ist, als würde man einen Leuchtturm ansteuern. Aus der Ferne ein Blinken, das auf eine Gefahr im Fahrwasser hinweist. Doch statt eines Hafens erreichen wir mit unserem Auto einen Grenzübergang. Die Grenzpolizisten winken uns nicht freundlich entgegen, sondern signalisieren: stehenbleiben! Dann heißt es: Ausweis und Fahrzeugpapiere vorzeigen, den Grund für die Einreise erklären, Kofferraum öffnen. Willkommen an der deutsch-dänischen Grenze im 21. Jahrhundert.

Der Plan der dänischen Regierung, wieder permanente Grenzkontrollen einzuführen, ist für mich der Anfang vom Ende der europäischen Idee. Der idealistischen Idee von einem Europa ohne Grenzen, in dem es egal ist, woher man kommt, weil alle Menschen gleich sind und in kultureller Vielfalt zusammenleben. Ich glaube nach wie vor an diese europäische Idee.

Ziel der europäischen Gemeinschaft ist es, füreinander einzustehen, sich gegenseitig zu stützen und gemeinsam für bessere Zeiten zu kämpfen. Wer sich aus der Gemeinschaft verabschiedet, wird in der Not einsam sein. Der Gewinn einer scheinbaren Sicherheit ist der gleichzeitige Verlust der Freiheit.

Dänemarks neue Grenzkontrollen sind im Prinzip nichts anderes als das, was Europa mit seinen Außengrenzen macht. Das große Europa wagt sich ebenfalls nicht zu öffnen, sondern schottet sich gegen die Länder der sogenannten dritten Welt ab. Wieso diese Abschottung, wieso diese Angst? Ist es die Furcht vor dem Verlust des Reichtums?

Europa läuft Gefahr, an den neuen Grenzen im Inneren und der Abschottung nach außen zu scheitern. Auf die dänischen Schlagbäume werden womöglich weitere folgen. Und wir alle reisen wieder in die Vergangenheit und meinen am Horizont einen Leuchtturm zu sehen, wenn in Wahrheit Grenzanlagen aufblinken.