Die Nato hat ihren Militäreinsatz in Libyen um weitere drei Monate bis Ende September verlängert. Dies beschloss der Nato-Rat nach Angaben des Bündnisses in Brüssel.

Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sprach von einer "klaren Botschaft" an das libysche Regime von Machthaber Muammar al-Gadhafi: "Wir sind entschlossen, unseren Einsatz zum Schutz der libyschen Bevölkerung fortzusetzen." Die Nato hatte den Einsatz am 31. März begonnen. Das Mandat war zunächst auf 90 Tage, also bis Ende Juni, befristet.

An dem Einsatz "Geeinter Beschützer" sind insgesamt 17 Staaten mit knapp 200 Flugzeugen und 18 Schiffen beteiligt. Er besteht aus einer Seeblockade, einem Waffenembargo und Luftschlägen – bisher rund 3.500 – gegen Gadhafi-Milizen. Deutschland nimmt daran nicht teil.

Derweil hat Gadhafi einen weiteren Verbündeten verloren. Der Chef der libyschen Öl-Gesellschaft kündigte dem Machthaber die Gefolgschaft auf. Schokri Ghanem erschien überraschend in Rom und erklärte, er schließe sich dem Kampf der libyschen Jugend für einen Verfassungsstaat an. Mit Ghanmen trat der ebenfalls übergelaufen libysche Botschafter vor die Presse. Der Chef der Öl-Gesellschaft ist einer der ranghöchsten Libyer, die Gadhafi im Machtkampf mit den Rebellen bislang den Rücken gekehrt haben.

Nach Einschätzungen französischer Diplomaten sind in den vergangenen drei Monaten allein im Großraum Tripolis bis zu 10.000 Menschen getötet worden. Machthaber Muammar al-Gadhafi betreibe in der libyschen Hauptstadt eine Politik der verbrannten Erde, berichtete die regierungsnahe französische Zeitung Le Figaro unter Berufung auf diplomatische Kreise. Eine offizielle Bestätigung der Zahlen gab es zunächst nicht.

"Gadhafi will Schrecken verbreiten und jeden Aufstand im Keim ersticken", zitiert das Blatt einen Diplomaten. Etwa 20.000 Menschen seien bereits festgenommen worden. Es reiche aus, den in Katar ansässigen Nachrichtensender Al Jazeera anzuschalten, um festgenommen zu werden.

Der libysche Machthaber benutze Häftlinge als menschliche Schutzschilde. In mindestens zwei Fällen seien Frauen auf Befehl vergewaltigt worden. Gadhafis Anhänger schreckten nicht einmal davor zurück, die Krankenhäuser zu plündern und zu verwüsten. Die Bevölkerung klage darüber, dass Telefongespräche abgehört würden.

Die Afrikanische Union (AU) sucht derweil weiter nach einem diplomatischen Ausweg aus der Krise. "Wir suchen eine politische Lösung und wir finden, dass wir da einen grundlegenden Beitrag zu leisten haben", sagte AU-Generalsekretär Jean Ping nach einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso.

Im Gegensatz zur EU fordert die AU nicht den Rücktritt Gadhafis. "Es hat deswegen aber keinen Streit gegeben", sagte Ping. "Das ist kein Thema, das für Ärger sorgt." Barroso sagte: "Wir begrüßen die Unterstützung der AU für die Demokratisierung in der Region." Diese habe eine klare Führungsrolle zu spielen.