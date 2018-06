Libysche Regierungsvertreter und Rebellen sollen sich zu direkten Gesprächen getroffen haben. Dies berichtet der russische Libyen-Gesandte Michail Margelow nach einem Gespräch mit dem libyschen Regierungschef Bagdadi Mahmudi. Demnach habe das Treffen am Mittwoch in Paris stattgefunden. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy sei über das Ergebnis der Gespräche unterrichtet worden.

Mahmudi sagte nach dem Gespräch mit Margelow, wichtig bei jeglicher Dialoginitiative sei Libyens Einheit. Die Frage nach Gaddafis Rücktritt sei eine Linie, die bei allen Gesprächen nicht überschritten werden dürfe.

Zuvor hatte einer der Söhne des libyschen Machthabers Muammar al-Gadhafi, Saif al-Islam, Neuwahlen in Libyen in Aussicht gestellt. Diese "könnten innerhalb von drei Monaten" stattfinden, "spätestens bis Ende des Jahres", sagte er der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Er gehe aber davon aus, dass die jetzige Führung die Wahlen gewinnen werde. Als Wahlbeobachter akzeptiert die libysche Regierung nach seinen Worten die Europäische Union, die Afrikanische Union, die Vereinten Nationen und "selbst die Nato".

Die USA erteilten dem Vorschlag von Neuwahlen eine Absage. "Es ist ein bisschen spät für jegliche Vorschläge von Gadhafi und seinem Kreis. Es ist Zeit für ihn zu gehen", sagte die neue Sprecherin des US-Außenamtes, Victoria Nuland.

Der russische Präsident Dmitrij Medwedjew und der chinesische Präsident Hu Jintao riefen unterdessen bei einem Treffen in Moskau zu einem Ende der Gewalt zwischen den Rebellen und den Regierungstruppen in Libyen auf. Zudem müsse die Resolution des UN-Sicherheitsrats, auf Grundlage derer die Nato derzeit militärisch in Libyen vorgeht, strikt eingehalten und nicht weiter als erlaubt ausgelegt werden. Die beiden Vetomächte hatten sich ebenso wie Deutschland bei der Abstimmung über die Libyen-Resolution enthalten.