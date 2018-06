Um es klar zu sagen: Muammar al-Gadhafis "Herrschaft der Massen" ist dem Untergang geweiht. Nur eine völlig andere Staatsform, die politische Freiheiten und Bürgerrechte zulässt, wird im Libyen der Zukunft eine Chance haben. Doch noch ist es nicht so weit. Noch lange nicht.

Gegenwärtig sind die Vorgänge in Libyen vom komplexen, aber bisher offensichtlich noch nicht entscheidenden Einfluss der westlichen Militärintervention geprägt. Die Nato, die die Intervention anführt, konnte den Konflikt bisher nicht zu Gunsten der Gadhafi-Gegner lösen. Sie konnte nur deren sofortige Niederlage verhindern, mehr nicht.

Louise Arbour ist Präsidentin der International Crisis Group, www.crisisgroup.org.



Die Annahme, dass die Zeit der Opposition in die Hände spielt und dem Regime schon bald die Munition, das Benzin und das Geld ausgehen wird, dass es womöglich durch einen Putsch beseitigt wird, all dies war von Anfang an mehr Wunschdenken als ernsthafte Politik. Stattdessen dauert der militärische Konflikt an.

Je länger dies der Fall ist, desto stärker geraten die erklärten Ziele der Gadhafi-Gegner in Gefahr. Die Zahl ziviler Bürgerkriegsopfer ist hoch, Tausende Menschen mussten fliehen. Das Land ist de facto zweigeteilt. Im hauptsächlich von der Opposition kontrollierten Osten und im eher vom Regime beherrschten Westen entwickeln sich unterschiedliche politische, soziale und wirtschaftliche Systeme.

Die Folge: demokratiefreundliche Tendenzen in der urbanen Bevölkerung im Westen Libyens, vor allem in Tripolis, können praktisch nicht geäußert werden und bleiben daher politisch einflusslos. Für eine mögliche Regierung der Post-Gadhafi-Ära ist dies zusammen mit der wachsenden Verbitterung auf beiden Seiten ein schweres Erbe.

Darüber hinaus wird der Bürgerkrieg und die damit verbundene Instabilität auch für Libyens Nachbarn zu einer strategischen Bedrohung. Nicht nur müssen sie mehr und mehr Flüchtlinge aufnehmen, auch wächst die die Gefahr, dass al-Qaida den islamisch geprägten Teil Nordafrikas unterwandert. In Algerien, Mali und Niger gibt es bereits entsprechende Netzwerke. Der Konflikt könnte auf die gesamte Sahelzone übergreifen.