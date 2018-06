Bisher kamen in dem Kampf in Libyen nur Kampfflugzeuge und Marschflugkörper zum Einsatz. Jetzt setzt die Nato erstmals Kampfhubschrauber gegen Machthaber Muammar al-Gadhafi ein. Nach Angaben der Militärführung in Paris waren britische und französische Hubschrauber an den Angriffen beteiligt. Der Einsatz ist umstritten. Militärexperten sehen darin ein erhöhtes Risiko. Denn die Hubschrauber fliegen niedriger als die Kampfjets, die bisher zum Einsatz kamen und sind daher anfälliger für einen Beschuss vom Boden. Die Nato könnte somit erstmals seit Beginn ihrer Kampagne im März selbst Opfer erleiden.

Bei dem ersten Einsatz der Kampfhubschrauber ist bereits einer von zwei eingesetzten britischen "Apaches" von Truppen des Gaghafi-Regimes beschossen worden. Die Maschinen seien nach diesem Zwischenfall aber sicher auf das Kriegsschiff HMS Ocean zurückgekehrt, sagte Generalmajor Nick Pope vom britischen Verteidigungsministerium.

Wie die Nato mitteilte, griffen die Helikopter Militärfahrzeuge und militärisches Gerät an. Nach einem Bericht des britischen SendersBBC wurden mehrere Objekte in Libyen attackiert. Zwei Ziele in der Nähe der ostlibyschen Ölhafenstadt Brega seien zerstört worden, darunter eine Radaranlage.

Der Kommandeur der Nato-Operation, Generalleutnant Charles Bouchard, sagte in einer Erklärung des Militärbündnisses, die Allianz werde trotz des größeren Risikos Kampfhubschrauber einsetzen, wann immer und wo immer es nötig sei. Die Nato betonte jedoch, dass kein Einsatz von Bodentruppen in Libyen geplant sei.

Frankreich hatte den Hubschrauberträger "Tonnerre" entsandt, auf dem nach Medienberichten 15 Kampfhubschrauber vom Typ "Tiger" oder "Gazelle" und vier "Puma"-Transporthubschrauber stationiert sind. Ein Teil der Gazelle-Hubschrauber soll über Panzergeschütze und Wärmekameras verfügen. Der Sender Sky News berichtete, es würden zudem britische Helikopter vom Typ "Apache" eingesetzt, die von dem Hubschrauber- und Flugzeugträger HMS Ocean gestartet seien.

Seit dem Beginn der Luftangriffe auf Libyen am 19. März hatte die Nato noch keine Kampfhubschrauber eingesetzt. Laut Nato erfolgt der Einsatz der Helikopter im Einklang mit der Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrats. Diese erlaubt zum Schutz von Zivilisten in Libyen "alle erforderlichen Mittel".