Die sozialdemokratischen Parteien Europas befinden sich in einer tiefen Krise. Sie haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Wähler verloren und damit in vielen Ländern auch die Regierungsmacht. Was können die Sozialdemokraten tun, um wieder Fuß zu fassen? Welche neuen Potenziale ergeben sich für die europäischen Arbeiterparteien aus einer zunehmend globalisierten Welt?



Im Buch Genossen in der Krise? Europas Sozialdemokratie auf dem Prüfstand geben Göttinger Wissenschaftler unter Leitung des Parteienforschers Franz Walter Antworten. ZEIT ONLINE veröffentlicht an dieser Stelle Kurzversionen der Buchkapitel.