Der massive Militäreinsatz der syrischen Armee hat nach Medienberichten den Widerstand in der Protesthochburg Dschisr al-Schogur gebrochen. Ein Reporter der Associated Press teilte mit, die Armee habe die Stadt vollständig unter Kontrolle. Das syrische Staatsfernsehen berichtete, die Armeeverbände hätten "bewaffnete Elemente" in die umliegenden Berge vertrieben. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana nannte die Protestler "bewaffnete terroristische Banden, … die die Bewohner terrorisierten, öffentliches und privates Eigentum angriffen und Chaos über die Stadt brachten". Angaben über Todesopfer gehen auseinander. Al Jazeera spricht von zwei getöteten Aufständischen, die britische BBC ging zuletzt von drei Toten aus.

In der Stadt war die Lage zuvor eskaliert. Nach tagelanger Belagerung waren syrische Truppenverbände mit 200 Panzern, Kampfhubschraubern und schwerer Artillerie in Dschisr al-Schogur einmarschiert. Es war der bisher massivste Militäreinsatz des Assad-Regimes gegen das eigene Volk.

Dschisr al-Schogur steht seit Tagen im Zentrum des Konflikts zwischen syrischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten. Nach Darstellung der offiziellen syrischen Medien griffen dort am 6. Juni "bewaffnete Gruppen" das Hauptquartier der Sicherheitskräfte an und töteten 120 Polizisten. Bürgerrechtler und Oppositionelle hatten dies zurückgewiesen und erklärt, es habe eine Meuterei in den Reihen der Polizei gegeben. Offenbar hätten sich die Sicherheitskräfte geweigert, auf unbewaffnete Demonstranten zu schießen.

Ein führender syrischer Oppositioneller, Ammar Abdulhamid, bezeichnete die Darstellung des Staatsfernsehens als konstruiert und den Fakten völlig zuwiderlaufend. Die Militäraktion sei ein "kaltblütiges Massaker" an einer "weitestgehend unbewaffneten Bevölkerung". Es gebe keinerlei Hinweise auf einen organisierten bewaffneten Widerstand in Dschisr al-Schogur. Um 120 von Panzern unterstütze Polizisten zu töten, seien organisierte, gut bewaffnete Kräfte in einer Größenordnung von 500 bis 1000 Mann notwendig. In einem Blog des Guardian fragte Abdulhamid rhetorisch, wo diese "mysteriösen Kräfte" denn seien.

Zahlreiche Bewohner der 50.000-Einwohner-Stadt waren vor den gewaltsamen Auseinandersetzungen geflohen. Der Einmarsch der Armee am Sonntag wurde mit einem "Hilferuf der Bevölkerung" begründet. Das Staatsfernsehen berichtete, die Armee habe ein Massengrab mit den Opfern des Angriffs vom 6. Juni entdeckt.

Seit Mitte März fordern Regierungsgegner in Syrien die Absetzung des autoritär regierenden Staatschefs Baschar al-Assad. Die Staatsmacht in Damaskus geht seither mit aller Härte gegen die Demonstranten vor. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden bereits mehr als 1200 Zivilisten getötet und Tausende Regierungsgegner inhaftiert.