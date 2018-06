Angesichts der bevorstehenden Ausweitung der EU-Sanktionen gegen Syrien hat der syrische Außenminister Walid Muallem jede ausländische Einmischung zurückgewiesen. Die gegen Syrien verhängten Sanktionen kämen einem "Krieg" gleich, sagte Muallem. "Niemand im Ausland darf uns seine Sichtweise aufzwingen."

Die EU-Außenminister hatten am Montag eine Ausweitung der Sanktionen beschlossen. Diese soll am Freitag in Kraft treten. Außerdem hatten sie sich darauf verständigt, vier weitere Syrer sowie drei Iraner wegen ihrer Beteiligung an der Unterdrückung der Proteste mit Sanktionen zu belegen. Den Iranern wird vorgeworfen, Syrien Militärausrüstung geliefert zu haben.

Die Amnestieankündigung von Präsident Baschar al-Assad vom Vortag führte in der nordöstlichen Stadt Hassake zu einer Gefängnisrevolte. Gefangene überwältigten einen Polizisten, weil sie von der Amnestie nicht profitieren sollten. Bei der Meuterei habe es mehrere Tote gegeben, meldeten Oppositions-Webseiten. Im Gefängnis Hassake sitzen auch viele politische Häftlinge ein.

Die syrischen Sicherheitskräfte gingen unterdessen gegen Studenten vor, die auf dem Universitätsgelände in Damaskus gegen die vorherige Festnahme von elf Kommilitonen protestierten. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London stürmten Sicherheitskräfte am Dienstagabend das Unigelände, prügelten mit Schlagstöcken auf Studenten ein und nahmen mehr als hundert Demonstranten fest.

Nach Angaben der Organisation gab es zudem Durchsuchungen in einem Stadtteil von Damaskus, in der am Euphrat gelegenen Oasenstadt Deir Essor sowie der Küstenstadt Tartus.

Die syrische Regierung geht seit Wochen brutal gegen die Oppositionsbewegung im Land vor. Laut Menschenrechtsaktivisten kamen bei der Niederschlagung der Proteste bislang mehr als 1300 Zivilisten und mehr als 340 Sicherheitskräfte ums Leben. Mehr als 10.000 Syrer flohen vor der Gewalt in die Türkei.