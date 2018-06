Hunderte Syrer sind in die Türkei geflohen, nachdem die Armee in das Grenzdorf Chirbet al-Dschoos einmarschiert war. Ein syrischer Aktivist an der Grenze sagte, er habe 30 Panzer und 15 Busse der Armee gesehen, die in das Dorf eingedrungen seien. Anschließend seien Schüsse zu hören gewesen. Dutzende Familien aus Chirbet al-Dschoos, die sich in Erwartung eines Angriffs außerhalb des Dorfes versteckt hätten, seien daraufhin in Panik in Richtung Grenze geflohen. Dort seien sie von der türkischen Armee mit Bussen abgeholt und in eine Kaserne gebracht worden.

Ein Korrespondent der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, der Einsatz der syrischen Soldaten könne von türkischer Seite aus beobachtet werden. Einwohner des türkischen Grenzdorfes Güvecci hätten ihre Behörden über den Vorstoß informiert.

Der syrische Aktivist habe von den Flüchtlingen gehört, dass Soldaten und Angehörige der Schabiha-Miliz mit Namenslisten durch das Dorf gezogen seien und dort die Häuser von Anti-Regime-Aktivisten zerstört hätten. Kurz darauf sah ein Augenzeuge, wie zwölf der Busse das Dorf wieder verließen und in Richtung der Stadt Dschisr al-Schughur fuhren.



Die Stadt war eine Hochburg der Proteste gegen das Assad-Regime, bis vor knapp zwei Wochen die syrische Armee nach tagelanger Belagerung die Kontrolle übernahm. Bei dem Angriff handelte es sich um den bisher größten Militäreinsatz gegen die Demonstranten.

Der Angriff dürfte die Spannungen zwischen Syrien und der Türkei verstärken. Syrien hat seine Streitkräfte an der Grenze zur Türkei verstärkt. Von dem Flüchtlingslager in Güvecci aus waren fünf syrische Panzer zu sehen.

Syriens Präsident Baschar al-Assad versucht, die Aufstände in seinem Land mit Waffengewalt in den Griff zu bekommen. Vor dem Einmarsch hatte sich die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei erstmals seit Tagen auf 10.200 Menschen verringert, da etwa 180 Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt waren. Bisher sind vier offizielle Flüchtlingslager in der Türkei eingerichtet worden. Mehr als 1.300 Menschen sollen bei Demonstrationen gegen das Regime bisher ums Leben gekommen sein.