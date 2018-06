Die Vereinten Nationen nehmen künftig eine schärfere Trennung zwischen den radikalislamischen Taliban und dem Terrornetzwerk al-Qaida vor. Der UN-Sicherheitsrat in New York nahm am Freitag zwei Resolutionen an, die die Einrichtung einer separaten Sanktionsliste für jede der beiden Gruppen fordern. Bislang werden Anhänger der Taliban und Al-Qaida-Kämpfer sowie alle Organisationen, die mit den Bewegungen verbündet sind, auf ein und derselben Liste geführt. Beide wurden bisher mit Sanktionen wie dem Einfrieren von Vermögen und Reiseverboten belegt. Mit der neuen Regelung will der Westen die unterschiedlichen Strukturen und Zielsetzungen beider Gruppen herausstellen.

Die von den USA angetriebene Initiative ist außerdem Teil der westlichen Bemühungen, eine Verhandlungslösung für den seit zehn Jahren andauernden Militäreinsatz in Afghanistan zu finden. Auch die afghanische Regierung bemüht sich um eine Aussöhnung mit den Taliban, die unter bestimmten Bedingungen wieder in die Gesellschaft integriert werden sollen.

Die verabschiedeten Resolutionen sendeten eine "klare Botschaft an die Taliban", sagte die UN-Botschafterin der USA, Susan Rice. "Es gibt eine Zukunft für diejenigen, die al-Qaida den Rücken kehren, der Gewalt abschwören und die afghanische Verfassung respektieren." Die Taliban und al-Qaida sind in ihrer Zielsetzung im Grundsatz miteinander verbündet.

Friedensverhandlungen und neuerlicher Anschlag

Die afghanische Regierung hat unterdessen erstmals Verhandlungen zwischen den USA und den radikal-islamischen Taliban über ein Ende des Krieges am Hindukusch bestätigt. "Es laufen Friedengespräche mit den Taliban", sagte der afghanische Präsident Hamid Karsai am Samstag in Kabul. "Die ausländischen Militärs und vor allem die USA selbst führen die Verhandlungen."

Diplomaten hatten bereits von monatelangen Gesprächen zwischen den Konfliktparteien berichtet. Karsai hat seinerseits wiederholt über Kontakte zwischen Vertretern seiner Regierung und den Taliban gesprochen. Seine Bemerkungen sind jedoch die erste offizielle Bestätigung, dass auch die USA teilnehmen. Die amerikanische Regierung wollte Karsais Aussagen allerdings nicht bestätigen.

Dennoch kam es am Samstag erneut zu einem Anschlag in Kabul. Ein Selbstmord-Kommando der Taliban griff eine Polizeistation an einem belebten Markt im Zentrum der afghanischen Hauptstadt an. Mindestens neun Menschen wurden getötet, darunter drei Polizisten und mehrere Zivilisten.



Die drei Attentäter hätten Uniformen der afghanischen Armee getragen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kabul. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, der erste Attentäter habe sich am Eingang der Wache in die Luft gesprengt. Zwei weitere Angreifer seien von Polizisten erschossen worden.

Derweil berichtet der britische Guardian, dass das kriegsgebeutelte Land kurz vor dem Bankrott stehe. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte zuvor Vorschläge der afghanischen Regierung abgelehnt, die zur Lösung des Skandals um die größte Bank des Landes – der Kabul-Bank – beitragen sollten.

Im vergangenen September war das Finanzinstitut beinahe zusammengebrochen und benötigt nun dringend finanzielle Unterstützung in Höhe von über 800 Millionen Dollar. So lange sich der IWF den Plänen der afghanischen Regierung sperrt, ist es vielen Ländern rechtlich unmöglich, Afghanistan finanziell zu unterstützen. Durch den Konflikt wurden auch Zahlungen der Weltbank in einen Afghanistan-Wiederaufbaufonds zurückgehalten.

Zwei hochrangige westliche Beamte teilten laut Guardian mit, die afghanische Regierung werde in den kommenden Wochen die Grenzen ihrer Zahlungsfähigkeit überschreiten, sodass selbst Regierungsangestellte nicht länger vergütet werden könnten. Dies sei lediglich durch Einsparungen in anderen Bereichen abwendbar.