Wie der Sender CNN Türk berichtet, liegt die konservative Regierungspartei AKP von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit 50,7 Prozent klar vorne. Die sozialdemokratische CHP unter ihrem neuen Vorsitzenden Kemal Klçdaroğlu kann mit 25,6 Prozent, die nationalistische MHP mit 13,2 Prozent rechnen. Beide Parteien schafften demnach den Sprung über die Zehn-Prozent-Hürde. Bei der letzten Wahl im Jahr 2007 kam die AKP auf 46,5 Prozent.

Erdoğan kann damit auch die kommenden vier Jahre das Land mit einer klaren Mehrheit im Parlament regieren. Seine AKP kommt den Berechnungen zufolge auf 326 von 550 Sitzen. Dies sind weniger als die 330 Sitze, die nötig wären, um eine Volksabstimmung über eine geplante neue Verfassung anzusetzen. Bei 367 Sitzen hätte die Regierung eine neue Verfassung auch ohne Referendum durchsetzen können. Erdoğan zufolge soll die neue Verfassung auf demokratischen und pluralistischen Prinzipien beruhen und das Land der Europäischen Union näher bringen.

Der 57-jährige Erdoğan ist seit 2003 Regierungschef und der beliebteste Politiker der Türkei. In dieser Zeit hat das Land ein starkes Wirtschaftswachstum vorgelegt, mit einem Anstieg von 8,9 Prozent im vergangenen Jahr. Unter Erdoğans Führung bemüht sich das Land auch um eine Mitgliedschaft in der EU. Investoren sehen in der AKP die Partei, die am deutlichsten einen marktwirtschaftlichen Kurs fährt. Kritiker bemängeln an Erdoğan einen autoritären Führungsstil.

Die Wahl war am Morgen ruhig angelaufen. Doch dann kam es zu Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Wahl, bei denen mehrere Menschen verletzt und etwa 40 weitere festgenommen wurden. Im Viertel Keciören in der Hauptstadt Ankara sei eine nicht näher benannte Gruppe auf Anhänger der Regierungspartei AKP losgegangen und habe ihnen Wahlfälschung in einem Wahlbüro vorgeworfen, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Fünf Menschen hätten Faustschläge abbekommen, die Polizei habe in die Luft geschossen, um die Menge zu zerstreuen. Bei diesem Vorfall seien 14 Randalierer festgenommen worden. AKP-Vizechef Salih Kapusuz sprach von einer "Provokation" der zwei größten Oppositionsparteien Republikanische Volkspartei (CHP) und Nationalistische Aktion (MHP).

In der kurdisch geprägten Provinz Batman im Südosten des Landes wurden dem Bericht zufolge 34 Menschen festgenommen. Sie hätten "Druck" auf Wähler ausgeübt, damit sie für die unabhängigen Kandidaten einer pro-kurdischen Bewegung stimmten. In Viransehir habe ein unabhängiger Abgeordneter, der sich zur Wiederwahl stellte, zwei Polizeibeamte angegriffen.

Zum Votum aufgerufen waren rund 50 Millionen Türken im Land und etwa 2,5 Millionen im Ausland. 15 Parteien hatten 7.695 Kandidaten aufgestellt.