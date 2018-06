Soldaten der israelischen Marine haben im Mittelmeer das Schiff einer Hilfsflottille für den Gaza-Streifen geentert. Eine Sprecherin des israelischen Militärs bestätigte einen entsprechenden Bericht des Fernsehsenders Al Jazeera. Die Soldaten hätten das Boot geentert, nachdem sich die Besatzung trotz wiederholter Aufforderung geweigert habe, Kurs auf den Hafen Aschdod zu nehmen.

Der Sprecherin zufolge ist die Aktion friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Die französische Yacht werde nun in den israelischen Hafen Aschdod geschleppt. Insgesamt befinden sich 16 Aktivisten an Bord der Dignitie al Karama. Das mit Hilfsgütern beladene Schiff hatte trotz Auslaufverbot von Griechenland aus Kurs auf den Gaza-Streifen genommen.

Ein Sprecher der pro-palästinensischen Aktivisten hatte am Dienstagmorgen bekannt gegeben, das Schiff sei von "mindestens drei israelischen Schiffen umzingelt" worden. Die Kommunikation zur Besatzung sei unterbrochen. Die Organisatoren der Hilfsaktion sagten weiterhin, der Einsatz sei ein Verstoß gegen "das Recht auf freie Fahrt auf offener See". Die Regierung der radikalislamischen Hamas im Gaza-Streifen verurteilte den "Akt der Piraterie der Besatzungskräfte".



Bereits Anfang Juli war die Hilfsflottille von der griechischen Regierung am Auslaufen gehindert worden. Der Kapitän eines US-amerikanischen Schiffs war beim Versuch, den Hafen gen Gaza-Streifen zu verlassen, von den griechischen Behörden festgenommen worden. Die Dignitie al Karama ist das bislang einzige Schiff, das die Sperre durchbrechen und Kurs auf den Gaza-Streifen nehmen konnte. Die Besatzung hatte zunächst einen ägyptischen Hafen als Ziel angegeben und den Kurs später korrigiert. Die restlichen neun Boote der Hilfsflotte liegen weiterhin in Athen fest.

In Griechenland gilt ein Auslaufverbot für Schiffe mit Kurs auf den Gaza-Streifen, weil Israel für die Region eine Seeblockade verhängt hat. Die israelische Regierung hatte damit gedroht, Schiffe notfalls mit Gewalt zu stoppen. Im Mai 2010 hatten israelische Soldaten bei der Erstürmung eines ersten Hilfskonvois für den Gaza-Streifen neun türkische Aktivisten erschossen. Die Blockade soll nach Angaben Israels den illegalen Waffenschmuggel in das palästinensische Grenzgebiet unterbinden.



Die pro-palästinensischen Aktivisten aus unterschiedlichen Staaten beabsichtigten, von verschiedenen Mittelmeerhäfen aus Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Rund 300 Aktivisten sowie 35 Journalisten aus 22 Ländern wollten sich an der Aktion beteiligen.