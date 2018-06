Die Regierung will noch vor den Sommerferien ein Sanierungspaket durch das Parlament bringen. Bis 2014 soll Italien 47 Milliarden Euro sparen. Ob das reicht, um die Zweifel an der Bonität der italienischen Schulden auszuräumen, ist fraglich. Denn die anhaltende Wachstumsschwäche ist ein größeres Problem als die Neuverschuldung. Die Wirtschaft ist in den letzten zehn Jahren nur um durchschnittlich 0,1 Prozent gewachsen – der EU-Durchschnitt lag bei1,6 Prozent.

Allein von Juni bis September will Italien zudem neue Anleihen in Höhe von 40 Milliarden Euro auflegen, sagte Berlusconi-Berater Paolo Bonaiuti. Der Staat will auch laufende Anleihen aufstocken und so zusätzliches frisches Geld von Investoren bekommen.