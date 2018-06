In Pakistan sind etwa 100.000 Menschen vor der Militäroffensive der Armee gegen radikalislamische Aufständische an der Grenze zu Afghanistan geflohen. Knapp 10.000 Flüchtlingsfamilien seien bislang registriert worden, sagte ein für die Koordinierung der Hilfsmaßnahmen zuständiger Regierungsbeamter. Rund 1.800 Familien lebten in provisorischen Camps, viele andere seien bei Verwandten oder in Mieträumen untergekommen.

Die pakistanische Armee hatte zu ihrer Offensive erklärt, sie wolle den Bezirk Kurram von allen Aufständischen "befreien". Die sieben Stammesgebiete an der Grenze zu Afghanistan dienen auch als Rückzugsorte für die afghanischen Taliban und Mitglieder des Terrornetzwerks al-Qaida.

Obwohl Pakistan in einem Großteil der Region gegen die Taliban vorgeht, ist die Armee bislang nicht der Forderung der USA nachgekommen, gegen das mit al-Qaida verbundene Terror-Netzwerk Hakkani in Nord-Wasiristan vorzugehen. Die Region gilt als wichtigstes Rückzugsgebiet der Aufständischen.

Durch fünf ferngezündete Sprengsätze wurden im Stammesgebiet Mohmand drei Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Nach Behördenangaben handelte es sich bei den Toten um einen Soldaten und zwei Mitglieder eines örtlichen Friedenskomitees.