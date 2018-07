Hugo Chávez kehrte genauso überraschend zurück, wie er abgetaucht war. Die meisten seiner Landsleute lagen noch nichtsahnend in ihren Betten, als am Montagmorgen um 3.40 Uhr das Flugzeug mit ihm an Bord am Internationalen Flughafen Maiquetía nahe der Hauptstadt Caracas landete. Nur die engste Ministerriege war informiert. Vizepräsident Elías Jaua, Bruder Adán und eine Handvoll weiterer Vertrauter erwarteten den Präsidenten auf der Landebahn. Der Revolutionsführer wirkte erschöpft, seine Energie reichte aber aus, um vor der Kamera des Staatssenders VTV ein kurzes Ständchen zu singen.

Mit seiner unangekündigten Heimkehr versucht der eigenwillige Sozialist, einen Schlussstrich unter die Spekulationen über seinen Gesundheitszustand zu ziehen. Die hatten vor bereits vier Wochen begonnen, als er sich am 10. Juni nach einer Auslandstour durch Brasilien, Ecuador und Kuba auf der Karibikinsel wegen eines Beckenabszesses einer Notoperation unterziehen musste. Der sonst medial so omnipräsente Staatschef verschwand von der Bildfläche, was in seiner Heimat für Unruhe sorgte.

Vergangenen Donnerstag erst verkündete der abgemagerte und sichtlich geschwächte Chávez in Havanna einer bewegten Öffentlichkeit, dass ihm in einer zweiten Operation ein Krebstumor aus dem Unterleib entfernt wurde. Er ließ offen, ob es sich um Darm- oder Prostatakrebs handelte. Viele Zuschauer brachen während der TV-Übertragung in Tränen aus, so auch Aura Carrasco. Die Anwältin stimmte seit seinem Amtsantritt 1998 in jeder Wahl für Chávez, der nach eigenem Bekunden für eine sozialistische Basisdemokratie kämpft, aus Sicht seiner Kritiker aber autokratisch regiert. "Ich war gestern Abend in der Kirche, um für die Gesundheit meines Präsidenten zu beten", sagt Carrasco, wie ihr Idol 56 Jahre alt. Dann machte sie sich gemeinsam mit Freunden auf den Weg zum Präsidentenpalast Miraflores.

Dort waren unter dem Balkon bereits am Vormittag Hunderte Chavista zusammengeströmt, um ihren politischen Führer willkommen zu heißen. Unter die Caraqueños mischten sich auch Anhänger aus weit entfernten Landesteilen wie dem Bundesstaat Zulia. Die sozialistische Massenpartei PSUV hatte sie mit Bussen extra in die Hauptstadt gekarrt. "Das Volk liebt Chávez. Ich bin glücklich", sagt Carrasco.

Am Nachmittag trat der lang Erwartete dann in olivgrüner Uniform und rotem Barett vor die euphorische Menge und gab sich trotz Krankheit gewohnt kämpferisch. Gerade rechtzeitig, denn am Dienstag begeht das Land den 200. Jahrestag der Unabhängigkeit von Spanien. Für die Bicentenario -Feiern hat die Regierung Gebäude und Plätze im maroden Zentrum von Caracas instandgesetzt, Ausstellungen und eine Militärparade organisiert. Chávez wollte die Feierlichkeiten nicht verpassen, wird sie nun nach eigenen Angaben aber vor dem Fernseher verfolgen müssen.

Aus Sicht des bürgerlichen Oppositonsbündnisses ist der delikate Gesundheitszustand des Präsidenten eine Staatsangelegenheit. "Entweder ist er in der Lage, sein Amt auszuüben oder aber er delegiert es wie von der Verfassung vorgesehen an den Vizepräsidenten", forderte der Gouverneur des oppositionsregierten Bundesstaates Táchira, César Pérez Vivas. "Die wichtigsten Fragen hat der Präsident bisher nicht beantwortet", meinte die Ex-Chefin des Obersten Gerichtes, Cecilia Sosa Gómez. "Welche Art von Krebs hat er, und wie lange wird die Rekonvaleszenz dauern?"