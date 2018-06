Am 9. Juli werden die Südsudanesen gemeinsam mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs und Vertretern aus dem Ausland in Juba die Gründung des 194. Staates der Welt begehen. Zwischen 1955 und 2005 führten Rebellen aus dem Süden zwei Kriege um die Unabhängigkeit gegen den Norden, die Millionen Menschenleben kosteten. Ein Friedensvertrag ebnete 2005 den Weg in die Unabhängigkeit, im Januar votierten die Südsudanesen dann für ihren eigenen Staat. Doch dessen Herausforderungen sind groß: Armut, schwache Institutionen, kriegerische Grenzkonflikte.