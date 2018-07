Das italienische Milliarden-Sparpaket ist verabschiedet. Als letzte Kammer stimmte das Abgeordnetenhaus in Rom dem Programm der Regierung von Ministerpräsident Silvio Berlusconi zu. 316 Parlamentarier stimmten für die Maßnahmen, 284 dagegen, zwei Abgeordnete enthielten sich.

Am Donnerstag hatte bereits der Senat das Paket verabschiedet. Die Regierung Berlusconis hofft, damit das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte in die Kreditwürdigkeit des hochverschuldeten Staates zu sichern. Die Zinsen für italienische Staatsanleihen waren in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen.

Nach Griechenland hat Italien mit Verbindlichkeiten in Höhe von fast 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts die zweithöchste Schuldenlast der Euroländer zu tragen. Bis 2014 soll die Neuverschuldung des Landes mit Kürzungen von 48 Milliarden Euro auf 0,2 Prozent des BIP gesenkt werden. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem geplante Privatisierungen und das Einfrieren von Gehältern sowie Einstellungsstopps im öffentlichen Dienst. Insgesamt will Wirtschaftsminister Giulio Tremonti damit 79 Milliarden Euro in den kommenden dreieinhalb Jahren in die Staatskassen fließen lassen.

Schuldenkrise in Italien Italiens Schulden Ende 2010 hatte die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone Schulden in Höhe von 119 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – 1,843 Billionen Euro. Dieses Jahr werden wohl 120 Prozent überschritten. Die Quote wäre dann doppelt so hoch wie im Maastrichter EU-Vertrag erlaubt. Zum Vergleich: Griechenlands Schuldenstand erreichte im vergangenen Jahr 142,8 Prozent des BIP, Irlands Prognose für 2011 beläuft sich auf 112, Portugals auf 101,7 Prozent. Bis Ende August werden 130 Milliarden der Staatsschuld fällig, innerhalb der nächsten zwölf Monate müssen insgesamt 310 Milliarden refinanziert werden. Die Europäische Kommission fordert einen ausgeglichenen Haushalt bis 2014. Italiens Gläubiger 83 Prozent der Schulden werden über Staatsanleihen abgedeckt, heißt es vom italienischem Wirtschafts- und Finanzministerium. Gläubiger im Inland halten die meisten dieser Papiere. Bisher hatte der Staat keine Probleme, neue Schulden zu machen, was nicht zuletzt an der hohen Sparquote der Italiener lag. Aber die italienischen Sparer beginnen, ihre Einlagen abzuziehen: Der größte Käufer der italienischen Schulden droht auszufallen. Nun steigen die Risikoaufschläge für Anleihen, die Aktienkurse fallen. Der Weg aus der Schuldenkrise Die Regierung will noch vor den Sommerferien ein Sanierungspaket durch das Parlament bringen. Bis 2014 soll Italien 47 Milliarden Euro sparen. Ob das reicht, um die Zweifel an der Bonität der italienischen Schulden auszuräumen, ist fraglich. Denn die anhaltende Wachstumsschwäche ist ein größeres Problem als die Neuverschuldung. Die Wirtschaft ist in den letzten zehn Jahren nur um durchschnittlich 0,1 Prozent gewachsen – der EU-Durchschnitt lag bei1,6 Prozent. Allein von Juni bis September will Italien zudem neue Anleihen in Höhe von 40 Milliarden Euro auflegen, sagte Berlusconi-Berater Paolo Bonaiuti. Der Staat will auch laufende Anleihen aufstocken und so zusätzliches frisches Geld von Investoren bekommen.

Italien könnte sein Defizit schneller senken

Nach Tremontis Einschätzung wird Italien sein Haushaltsdefizit schneller als erwartet reduzieren. Der Wirtschaftsminister, der im Ausland im Gegenteil zu Regierungschef Berlusconi als Garant für Seriosität gilt, sagte dem Wall Street Journal, das Haushaltsdefizit werde wahrscheinlich in diesem und im nächsten Jahr geringer ausfallen als von der Regierung erwartet. Die Regierung will das Defizit demnach in diesem Jahr auf 3,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 2012 auf 2,7 Prozent und 2013 auf 1,5 Prozent drücken. 2014 soll der Haushalt ausgeglichen sein. Erlaubt sind nach den Regeln des europäischen Stabilitätspaktes maximal drei Prozent.