Der jemenitische Präsident Ali Abdullah Salih hat sich erstmals seit Wochen wieder im Fernsehen gezeigt. Mehr als einen Monat nach einem Anschlag auf den Präsidentenpalast in Sanaa hielt er eine kurze Ansprache, die in einem Militärkrankenhaus in Saudi-Arabien aufgezeichnet wurde.

Mit sichtbaren Verbrennungen im Gesicht sagte Salih, er habe sich acht Operationen unterziehen müssen, die er "mit Erfolg" überstanden habe. Dem saudischen Königshaus dankte er für die ärztliche Behandlung. Die Konfliktparteien im Jemen rief Salih zum "Dialog" auf. Einen Zeitpunkt für seine mehrfach angekündigte Rückkehr nach Sanaa nannte er nicht. In der Hauptstadt Sanaa zündeten Anhänger nach Angaben der Staatsmedien ein Feuerwerk, um den Auftritt des Präsidenten im Fernsehen zu feiern. In zahlreichen anderen Städten habe es Freudenschüsse gegeben.

Der seit 32 Jahren herrschende Staatschef war am 2. Juni durch einen Anschlag auf eine Moschee neben seiner Residenz schwer verletzt worden. Kurz darauf war er zur medizinischen Behandlung nach Saudi-Arabien ausgeflogen worden. Seit Februar versucht eine Protestbewegung, den seit 1978 amtierenden Salih aus dem Amt zu drängen.

In weiten Teilen des Jemen herrschen anhaltende Unruhen. So wurden nach Armeeangaben am Mittwochabend zehn jemenitische Soldaten im Süden des Landes von Al-Qaida-Kämpfern getötet. Die Soldaten seien in einen Hinterhalt gelockt worden, dann sei das Feuer auf sie eröffnet worden, hieß es aus den Militärkreisen.

Seit dem Beginn der Proteste gegen die Staatsführung hat das Terrornetzwerk al-Qaida seine Aktivitäten im Südjemen verstärkt. Bereits seit Ende Mai kontrolliert eine mit dem Netzwerk verbundene Gruppe die Stadt Sindschibar. Bei Kämpfen mit der Armee waren dort in den vergangenen Tagen zahlreiche Mitglieder der Gruppe getötet worden. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, waren unter den Todesopfern auch der Militärchef al-Qaidas in der Provinz Abian, der Saudi-Araber Walid Maschafi el Aassiri.