Der polnische Verteidigungsminister Bogdan Klich muss gehen. Der Minister habe am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt, sagte Regierungschef Donald Tusk. Er nehme den Rücktritt an und werde als Nachfolger den Vize-Innenminister Tomasz Siemoniak vorschlagen.

Klich zieht damit die Konsequenzen aus den Ergebnissen eines Untersuchungsberichts, dem zufolge Angehörige einer polnischen Luftwaffeneinheit die Hauptverantwortung für den Absturz des Flugzeuges des ehemaligen polnischen Präsidenten Lech Kaczyński tragen. Der Bericht listet die Ergebnisse einer polnischen Regierungskommission auf, die das Unglück untersucht hat. Die Frage, wer die Schuld an dem Unfall trägt, spielt im Wahlkampf vor der polnischen Parlamentswahl im Oktober eine wichtige Rolle.

Das Unglück sei hauptsächlich auf Fehler der polnischen Seite zurückzuführen, schreibt die Regierungskommission in ihrem Bericht. Die mangelnde Ausbildung der Besatzung sei eine "Gefahr für die Flugsicherheit" gewesen, teilte die Kommission bei der Vorstellung ihres Abschlussberichts mit. Das Flugzeug sei beim Landeanflug auf den westrussischen Flughafen von Smolensk zu schnell und zu tief geflogen. Wegen dichten Nebels habe der Pilot den Boden nicht richtig sehen können. Einen technischen Defekt an der Maschine gab es laut dem Bericht nicht.

Allerdings habe die russische Seite eine Teilschuld am Unglück. So sei die Beleuchtungsanlage des Flughafens "fehlerhaft und unvollständig" gewesen. Zudem habe der Verantwortliche für den Landebereich der Besatzung der Präsidentenmaschine falsche Anweisungen erteilt.

Russischer Bericht kam zu anderen Schlüssen

Ein im Januar vorgestellter Bericht der russischen Ermittler hatte der polnischen Seite die alleinige Schuld am Absturz gegeben. Demnach sollen ranghohe Vertreter an Bord Druck auf die Crew ausgeübt haben, trotz schlechter Sicht zu landen. Die russischen Fluglotsen wurden in diesem Bericht von aller Verantwortung freigesprochen.

Bei dem Flugzeugabsturz am 10. April 2010 waren alle 95 Insassen der Maschine gestorben, darunter der damalige Präsident Kaczyński, seine Frau und Vertreter der politischen und militärischen Elite Polens. Sie waren auf dem Weg zu einer Gedenkfeier im russischen Katyn.

Die anschließende gemeinsame Trauer verstärkte die diplomatischen Beziehungen zwischen Polen und Russland zunächst. Die Aufklärung des Unglücks belastete dann aber das Verhältnis der beiden Länder. Auf polnischer Seite werden die Umstände auch noch von einer parlamentarischen Kommission untersucht. Den Vorsitz hat hier die rechtskonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die Lechs Zwillingsbruder Jarosław Kaczyński leitet, inne.