Im Streit um die Anhebung der Schuldengrenze in den USA hat Präsident Barack Obama Republikaner und Demokraten im Kongress zur Eile gedrängt. Die Zeit sei fast abgelaufen, sagte Obama. Dabei sei ein Kompromiss durchaus greifbar. "Das ist keine Situation, wo die beiden Parteien meilenweit auseinander liegen." Um die Unterstützung beider Parteien zu erlangen, könnten sowohl die Pläne der Republikaner als auch die der Demokraten noch geändert werden. Der Präsident zeigte sich "weiterhin überzeugt", dass es zu einer Einigung kommen werde.

Republikaner und Demokraten ringen seit Wochen um eine Anhebung des Schuldenlimits von derzeit 14,3 Billionen Dollar (rund zehn Billionen Euro). Ohne eine Änderung droht dem Land am Dienstag die Zahlungsunfähigkeit, was unabsehbare Folgen nach sich ziehen könnte. Obama warnte davor, dass die USA ihre Bestnote AAA verlieren könnten, die sie bislang von den Rating-Agenturen erhalten. Dann müssten höhere Zinsen am Finanzmarkt gezahlt werden, was einer Steuererklärung für alle Amerikaner gleichkomme.

Der Senat soll nach dem Willen des demokratischen Mehrheitsführers Harry Reid am Wochenende mit der Abstimmung über einen Kompromiss zur Anhebung der Schuldengrenze beginnen. Reid versprach, die dafür notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. "Das ist wahrscheinlich unsere letzte Chance, das Land vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren", sagte der Anführer der Demokraten im Senat. Reid rief die republikanischen Senatoren auf, sich an der Arbeit an dem Gesetzentwurf zu beteiligen. Umstritten ist vor allem das Ausmaß eines Sparpakets, das an die Anhebung der Schuldengrenze gekoppelt werden soll.