Im Schuldenstreit zwischen Demokraten und Republikanern hat eine überparteiliche Senatorengruppe einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt. Der Sparplan der als Gang of Six bekannten Gruppe sieht Ausgabenkürzungen in Höhe von bis zu 3,7 Billionen Dollar in den kommenden zehn Jahren vor. Zugleich sollen die Staatseinnahmen durch eine Reform des Steuersystems um eine Billion Dollar gesteigert werden. Damit könnten die von den Republikanern abgelehnten direkten Steuererhöhungen umgangen werden.

US-Präsident Barack Obama lobte das Konzept. Die Vorschläge stimmten mit seinem Ansatz zur Verringerung des Defizits und der Schulden überein. Er forderte die Fraktionschefs im Kongress auf, darüber zu diskutieren. Während Senatoren beider Parteien sich optimistisch zeigten, reagierte der republikanische Präsident des Repräsentantenhauses, John Boehner, zurückhaltend. Der Vorschlag weise in "einigen wichtigen Punkten" noch Mängel auf, erklärte sein Sprecher. Obama warnte, dass "nicht mehr viel Zeit" zur Abwendung eines Zahlungsausfalls der USA bleibe. "Es ist Zeit, zur Sache zu kommen, um dieses Problem zu lösen." Eine Einigung hält er "in den kommenden Tagen" für möglich.

Währenddessen haben die Republikaner mit 234 gegen 190 Stimmen einen Gesetzentwurf zur Lösung der Haushaltskrise durch das Repräsentantenhaus gebracht. Darin ist neben einer deutlichen Reduzierung des Defizits eine Verfassungsänderung vorgesehen, die einen ausgeglichenen Haushalt erzwingen soll. Wegen seiner radikalen Einsparungen im Sozialbereich wird dem Entwurf, der den Namen Cut, Cap and Balance (Kürzen, Deckeln und Ausbalancieren) trägt, im mehrheitlich demokratischen Senat keine Chance auf Erfolg eingeräumt. Das Regierungslager kritisiert einen Verfassungszusatz in dem Entwurf, wonach in Zukunft Haushalte immer ausgeglichen sein müssen. Präsident Barack Obama kündigte bereits sein Veto an.

Demokraten und Republikaner streiten seit Monaten über eine Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze von 14,3 Billionen Dollar (10,1 Billionen Euro). Diese Schwelle war bereits Mitte Mai erreicht worden, durch Bilanztricks konnte Washington aber Zeit bis Anfang August gewinnen. Ohne eine Änderung droht den USA dann eine Zahlungsunfähigkeit und eine Herabstufung durch Rating-Agenturen.