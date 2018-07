Angehörige der serbischen Minderheit im Kosovo haben es in der Nacht zum Samstag erneut auf eine Konfrontation mit der internationalen Schutztruppe KFor ankommen lassen. Trotz des Ultimatums zum Abbau serbischer Straßensperren blockierten Serben eine Straße im Ort Rudare nördlich der Stadt Mitrovica. Die KFor-Schutztruppe, die unter der Leitung der Nato steht, ließ sie gewähren.

KFor-Oberbefehlshaber Erhard Bühler sagte dem Kosovo-Fernsehen, er habe sich mit Blick auf die Bürger "zum letzten Mal" entschieden, seine Soldaten abzuziehen: "Ich habe zum Nutzen der Bürger entschieden, weil ich weiß, dass sich radikale und extremistische Strukturen unter die Bürger gemischt haben, die sogar bewaffnet sind." Bühler kündigte aber an, dass seine Soldaten die Bewegungsfreiheit im Norden Kosovos durchsetzen würden. Das nächste Mal würden Straßensperren im Notfall mit Gewalt beseitigt.

Auch am Samstagmorgen versperrten Hunderte Serben im Kosovo die wichtige Transitroute von ihrer Hochburg Mitrovica in Richtung Norden nach Serbien.

Die Kosovo-Regierung hat im Norden kaum Einfluss

Die Serben fordern, dass die beiden Grenzübergänge zu Serbien, Jarinje und Brnjak, im Norden Kosovos wieder von Beamten serbischer Abstammung kontrolliert werden. Seit Beginn dieser Woche hatte die Kosovo-Regierung eigene Zöllner und Grenzpolizisten eingesetzt, weil sich die serbischen Beamten nicht den Anweisungen kosovarischer Behörden unterstellen wollten.

Die Kosovo-Regierung hatte bisher im serbisch dominierten Norden des Landes kaum Einfluss. In dem Gebiet soll es groß angelegte Schmuggelaktivitäten und Mafiastrukturen geben. Als Zahlungsmittel wird der serbische Dinar statt des Euro im übrigen Land verwendet. Die Autos fahren ohne Nummernschilder und die Region gilt als Operationsgebiet der serbischen Geheimdienste.

Serbien schaltet auf stur

KFor-Soldaten aus den USA und Slowenien hatten die Aufhebung der Straßenblockaden bis Freitagnachmittag verlangt. Eine Beseitigung der Hindernisse ist laut KFor auch mit den Machthabern in Serbien vereinbart worden. Serbiens Kosovo-Minister Goran Bogdanović und der serbische Chefunterhändler Borislav Stefanović bezeichneten die Angaben der KFor als "absolut unwahr". Die Blockaden würden bis zur Erfüllung der serbischen Forderungen aufrecht erhalten.

In Belgrad kommt das serbische Parlament am Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammen. Serbiens Staatspräsident Boris Tadić verlangte, die beiden umstrittenen Grenzübergänge müssten wieder in die Gewalt der Serben zurückgegeben werden. Sonst werde der von der EU vermittelte Dialog mit der Kosovo-Regierung abgebrochen werden.

Serbische Extremisten hatten vor wenigen Tagen den Grenzposten Jarinje in Brand gesetzt. Seitdem ist er von der KFor zur militärischen Sperrzone erklärt worden.