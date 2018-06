Die Entstehung eines neuen Staates sollte Anlass zur Freude sein. Am 9. Juli wird der Südsudan seine Unabhängigkeit erlangen. Doch für den Großteil der südsudanesischen Bevölkerung wird das Leben nach diesem Ereignis so schwierig bleiben wie davor. Gleichzeitig geben die gewaltsamen Auseinandersetzungen an der neuen Grenze zwischen Süd und Nord, genauso wie die anhaltende schlechte Lage in anderen Teilen des Sudans, Grund zu großer Besorgnis.

John Holmes war von 2007 bis 2010 Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für Humanitäre Angelegenheiten.

Während meiner Jahre als Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten habe ich den Sudan oft besucht. Damals und heute war und ist Darfur der Landstrich in der Welt mit der größten humanitären Katastrophe. Der tödliche Konflikt geht seit Jahren mit unverminderter Härte weiter. Im Süden Sudans konnte 2005 ein Friedensabkommen offiziell den langen und blutigen Bürgerkrieg beenden, doch auch heute sind hier noch Zehntausende von Zivilisten von immer wieder aufflammenden, gewalttätigen Auseinandersetzungen betroffen. Dazu kommen Naturkatastrophen wie Dürre und Überschwemmungen, deren Auswirkungen das Land an den Rand einer Katastrophe bringen.

Obwohl die Südsudanesen weiterhin auf die positiven Effekte der Unabhängigkeit hoffen, stimmen andere Ereignisse leider bedenklich. Die Eroberung der umstrittenen Grenzregion Abiyei durch die nordsudanesische Armee im Mai diesen Jahres und die schweren Gefechte in Südkordofan zwischen der Armee und lokalen Milizen, die eine Zukunft für sich im neuen Nordsudan ablehnen, haben laut UN gut 186.000 Menschen zu Flüchtlingen im eigenen Land gemacht. Berichte aus Südkordofan erinnern nur zu gut an frühere Gräueltaten: Zivilisten wurden durch Bombardierungen aus der Luft getötet oder nach ethnischen Gesichtspunkten ausgewählt, aus ihren Häusern geschleift und hingerichtet.

Strittige Fragen, wie etwa die nach der Grenzziehung oder der Aufteilung der Gewinne aus der Ölförderung, wurden bis heute nicht beantwortet. Das Wenige an Vertrauen, was in den Friedensjahren zwischen den Bürgerkriegsparteien Nord und Süd entstanden war, hat sich schnell verflüchtigt.

Inzwischen konnten Waffenstillstände ausgehandelt werden und der UN-Sicherheitsrat hat eine eigene Friedenstruppe für die Region Abiyei genehmigt. Der humanitäre Zugang zu dem Gebiet ist aber den Helfern noch immer fast vollständig verwehrt. Tausende Männer, Frauen und Kinder, die um ihr Leben geflohen sind, stehen jetzt vor der Wahl, in ein noch nicht befriedetes Kriegsgebiet zurückzukehren oder die Regenzeit in behelfsmäßigen Auffanglagern auszuharren. Hier wie dort drohen ihnen Seuchen sowie Wasser- und Lebensmittelknappheit.

Die Auseinandersetzungen entlang der Nord-Süd-Grenze hat die beiden Teile des Sudans näher an einen Krieg herangeführt als jemals zuvor während meiner Amtszeit 2007 bis 2010. Die Auswirkungen eines Krieges aber wären unvorstellbar. Der zwanzigjährige Bürgerkrieg im Sudan zwischen Nord und Süd hat bereits mehr als zwei Millionen Menschenleben gekostet. Die Afrikanische Union, die Vereinten Nationen und die Garantiemächte des sudanesischen Friedensabkommens (darunter auch die EU) haben alle zu viel investiert, um jetzt einem Rückfall in die Gewalt tatenlos zuzusehen.