Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad liefern sich offenbar Gefechte mit Aufständischen in mehreren Städten des Landes. Das berichtete der arabische Nachrichtensender Al Jazeera und beruft sich dabei auf Aktivisten und Augenzeugen. Die nationale Organisation für Menschenrechte beziffert die Zahl der Toten durch die Militärgewalt derzeit auf mindestens 121.

Am schwersten griff die Armee in Hama im Zentrum des Landes an. Nach Angaben von Aktivisten wurden allein in der Hochburg der Proteste mindestens 95 Menschen getötet. Soldaten und Sicherheitskräfte hätten bei ihrem Einmarsch am Morgen das Feuer auf Zivilisten eröffnet, sagte der Chef der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Rahman. Über 100 Personen wurden bei dem Angriff verletzt, berichtete ein syrischer Aktivist in Beirut.

Bewohner wehren sich mit Steinen und Molotowcocktails

Die Truppen rückten im Morgengrauen in Hama ein. Zuvor hatten Spezialisten die Strom- und Wasserversorgung gekappt. Panzer sollen in Wohngebiete gefeuert, Scharfschützen auf Hausdächern Stellung bezogen haben. "Es regnete Granaten über die Stadt, die Soldaten schossen auf alles, was sich bewegte", schilderte einer der Aktivisten die Lage. Die Bewohner versuchten, sich mit Molotowcocktails und Steinen zu wehren. Zahllose Verletzte wurden in die Krankenhäuser eingeliefert, die Ärzte riefen die Menschen zu Blutspenden auf.

Ein Reporter der New York Times, der sich letzte Woche von Beirut aus über die grüne Grenze nach Hama durchschlagen konnte, berichtete, die Bewohner betrachteten ihre Stadt als vom Assad-Regime befreit und hätten begonnen, sich selbst zu verwalten. Die Menschen hätten Barrikaden in den Wohnvierteln errichtet, die die Panzer am Sonntag jedoch mühelos niederrollten.

Hama war eine Protest-Hochburg

Aus Hama hatten sich die Sicherheitskräfte von Präsident Baschar al-Assad vor mehreren Wochen völlig zurückgezogen. Seitdem fanden dort und in Deir al-Zor regelmäßig besonders stark besuchte Demonstrationen gegen das Assad-Regime statt, an denen insgesamt rund 1,2 Millionen Menschen teilnahmen. Viele Menschen fürchten eine Neuauflage des Massakers von 1982: Damals war die Stadt Schauplatz der grausamen Unterdrückung eines Aufstandes von Islamisten durch Baschar al-Assads Vater Hafis al-Assad gewesen. Dabei waren je nach Schätzung 10.000 bis 30.000 Bewohner getötet worden.

Auch in anderen Landesteilen ging das Regime Waffengewalt gegen Demonstranten vor. Gepanzerte Armeeverbände rückten in die Ortschaft Harak in der südlichen Provinz Daraa, in die nordöstliche Stadt Deir al-Zor und in den Vorort Al-Moadamija bei Damaskus ein. Dort sollen Berichten zufolge auch Greifkommandos von Militär und Staatssicherheit Häuser durchkämmt und Dutzende Menschen bei Razzien abgeführt haben.